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  • 13.06, 05:27
    Путин и Стоун поговорили о НАТО, США и терроризме. Аль-Каида, НАТО, Путин, США, интервью, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин и Стоун поговорили о НАТО, США и терроризме

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    Путин и Стоун поговорили о НАТО, США и терроризме

    Путин и Стоун поговорили о НАТО, США и терроризме

    Путин и Стоун поговорили о НАТО, США и терроризме
    • Фото: ТАСС

      • На американском телеканале Showtime вышла первая серия документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

      Собеседники, в частности, обсудили отношения России с Западом. По словам президента, США попали в ловушку из-за увлечения идеей собственной исключительности. Искусственное ее насаждение чревато иллюзией вседозволенности и безнаказанности, считает Путин.

      Одним из плодов деятельности США президент назвал террористическую организацию «Аль-Каида».

      Владимир Путин, президент РФ: «„Аль-Каида“ — не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и „Аль-Каиду“, и бен Ладена».

      Путин заметил, что США используют террористов для дестабилизации обстановки в РФ. По его словам, когда начались проблемы в Чечне, американцы поддержали эти процессы, передает ТАСС.

      Владимир Путин: «Холодная война ушла в прошлое, у нас ясные, прозрачные отношения со всем миром, с Европой, с США, и конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России».

      Говоря о НАТО, Путин заявил, что страны альянса не допускают и мысли о том, чтобы у России было право собственного голоса, в том числе и в НАТО. Он рассказал Оливеру Стоуну, как во времена Билла Клинтона обсудил с ним мысль о гипотетическом вступлении РФ в НАТО, и как из-за этого занервничала американская делегация.

      Владимир Путин: «Вы понимаете, почему занервничали наши партнеры? Потому что, если Россия присоединится (к НАТО), у нее всегда будет свой голос. Мы не позволим нами манипулировать, но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают».

      Сегодня на телеканале Showtime показали первый эпизод документального фильма Оливера Стоуна, основой которого стали беседы с президентом России.

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