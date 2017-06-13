В США обрушились с критикой на Стоуна за интервью с Путиным

Сегодня в США — премьера четырехсерийного документального фильма о Владимире Путине. Автор проекта — знаменитый голливудский режиссер Оливер Стоун.
Он провел с российским лидером несколько продолжительных интервью. Стоун побывал в Кремле и в подмосковной резиденции президента, а также сопровождал Владимира Путина в рабочих поездках. Во время съемок глава государства откровенно ответил на множество вопросов о политике, экономике и отношениях Москвы и Вашингтона.
Вскоре после выхода фрагментов фильма американская пресса обрушилась с критикой на Оливера Стоуна. Его обвинили в необъективности и явных симпатиях к Владимиру Путину.
Режиссер заявил, что главная цель его работы — предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.
Вскоре после выхода фрагментов фильма американская пресса обрушилась с критикой на Оливера Стоуна. Его обвинили в необъективности и явных симпатиях к Владимиру Путину.
Режиссер заявил, что главная цель его работы — предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.
Комментарии