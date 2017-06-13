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  • 13.06, 22:05

    Росавиация проверяет сообщения о массовом оттоке российских пилотов

    5 комментариев

    Росавиация проверяет сообщения о массовом оттоке российских пилотов

    Росавиация проверяет сообщения о массовом оттоке российских пилотов

    Росавиация направила авиакомпаниям с просьбой предоставить информацию о числе пилотов, перешедших на работу за границу.

    В телеграмме, которую подписал глава Росавиация Александр Нерадько, авиакомпании просят до 15 июня указать имена и номера свидетельств летчиков, которые уволились с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и решили продолжить карьеру за пределами страны.

    При этом в Росавиации подчеркивают, что предоставлять информацию следует о пилотах, в «отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании», передает ТАСС.

    Напомним, ранее СМИ сообщили о массовом оттоке российских пилотов. В частности, утверждалось, что за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 наиболее подготовленных пилотов, а еще 400 летчиков находятся в процессе трудоустройства.

    Эту информацию прокомментировали в Минтрансе. Глава ведомства Максим Соколов отметил, что не видит в этом процессе ничего страшного, подчеркнув, что сейчас из вузов выпускается достаточное для российского рынка количество пилотов.

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