Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж

Большой проблемы в том, что российские пилоты все чаще устраиваются на работу в зарубежные авиакомпании, нет, заявил министр транспорта России Максим Соколов.
Комментируя сообщения СМИ о массовом оттоке российских пилотов в Юго-Восточную Азию, Максим Соколов отметил, что «не так страшен черт, как его малюют».
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет».
Министр напомнил, что авиация является одной из самых конкурентных в мировом масштабе отраслей экономики, и по этой причине Россия ранее открывала свой рынок для работы иностранных пилотов.
Максим Соколов: «С точки зрения подготовки летного состава у нас достаточный прием в вузы. Он был несколько лет назад не очень большим. Сейчас он порядка тысячи человек в год, и этого, конечно, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка».
По данным газеты «Коммерсант», за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского», а еще 400 пилотов находятся в процессе трудоустройства.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет».
Министр напомнил, что авиация является одной из самых конкурентных в мировом масштабе отраслей экономики, и по этой причине Россия ранее открывала свой рынок для работы иностранных пилотов.
Максим Соколов: «С точки зрения подготовки летного состава у нас достаточный прием в вузы. Он был несколько лет назад не очень большим. Сейчас он порядка тысячи человек в год, и этого, конечно, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка».
По данным газеты «Коммерсант», за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского», а еще 400 пилотов находятся в процессе трудоустройства.
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