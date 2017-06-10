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  • 10.06, 16:51

    Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж

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    Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж

    Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж

    Большой проблемы в том, что российские пилоты все чаще устраиваются на работу в зарубежные авиакомпании, нет, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

    Комментируя сообщения СМИ о массовом оттоке российских пилотов в Юго-Восточную Азию, Максим Соколов отметил, что «не так страшен черт, как его малюют».

    Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет».

    Министр напомнил, что авиация является одной из самых конкурентных в мировом масштабе отраслей экономики, и по этой причине Россия ранее открывала свой рынок для работы иностранных пилотов.

    Максим Соколов: «С точки зрения подготовки летного состава у нас достаточный прием в вузы. Он был несколько лет назад не очень большим. Сейчас он порядка тысячи человек в год, и этого, конечно, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка».

    По данным газеты «Коммерсант», за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского», а еще 400 пилотов находятся в процессе трудоустройства.

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