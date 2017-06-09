СМИ узнали о массовой утечке российских пилотов в Азию

Более 300 пилотов российских авиакомпаний за 2,5 года уехали работать за границу, еще 400 сейчас находятся в процессе оформления документов.
О массовой утечке российских пилотов в страны Азии — Китай, Корею, Вьетнам — узнал «Коммерсант». Газета ссылается на свои источники в отрасли.
Отмечается, что зарубежные работодатели предлагают нашим летчикам более высокие зарплаты и гораздо меньшую нагрузку. Из-за ослабления рубля зарплаты получаются выше российских примерно в четыре раза.
Массовая утечка кадров затронула такие компании, как S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». Из последней ушло сразу 12 пилотов, и это могло послужить причиной недавних сбоев в работе компании. В основном Россию покидают высококвалифицированные специалисты со знанием английского языка — командиры и командиры-инструкторы, пишет издание.
В Минтрансе и ряде авиакомпаний утечку кадров подтвердили и заявили, что ищут пути решения проблемы. В «Аэрофлоте» рассказали, что за последние несколько лет уже пять раз повышали зарплату. Сейчас командир воздушного судна там получает 470 тысяч рублей в месяц, а инструктор — 500 тысяч.
Отмечается, что зарубежные работодатели предлагают нашим летчикам более высокие зарплаты и гораздо меньшую нагрузку. Из-за ослабления рубля зарплаты получаются выше российских примерно в четыре раза.
Массовая утечка кадров затронула такие компании, как S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». Из последней ушло сразу 12 пилотов, и это могло послужить причиной недавних сбоев в работе компании. В основном Россию покидают высококвалифицированные специалисты со знанием английского языка — командиры и командиры-инструкторы, пишет издание.
В Минтрансе и ряде авиакомпаний утечку кадров подтвердили и заявили, что ищут пути решения проблемы. В «Аэрофлоте» рассказали, что за последние несколько лет уже пять раз повышали зарплату. Сейчас командир воздушного судна там получает 470 тысяч рублей в месяц, а инструктор — 500 тысяч.
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