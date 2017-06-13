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  • 13.06, 20:34
    Актер из «Матильды» объяснил Поклонской, что такое порно. депутаты, история, кино, Николай II, религия, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Актер из «Матильды» объяснил Поклонской, что такое порно

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    Актер из «Матильды» объяснил Поклонской, что такое порно

    Актер из «Матильды» объяснил Поклонской, что такое порно

    Актер из «Матильды» объяснил Поклонской, что такое порно

      В Кремле состоялась историческая встреча, так ее назвал сегодня один из участников, режиссер Алексей Учитель. Он сообщил журналистам, что накануне на приеме по случаю Дня России у него была беседа с депутатом Натальей Поклонской.

      Алексей Учитель предложил Наталье Поклонской лично оценить свой новый фильм «Матильда», который депутат еще несколько месяцев назад объявила оскорблением чувств верующих и с тех пор добивается запрета на прокат. История вышла настолько громкой, что едва ли не затмила сюжет самой картины, повествующей о взаимоотношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. А ведь премьера только в конце октября.

      Приняла ли предложение Учителя Поклонская? Ответ со слов режиссера записала корреспондент НТВ Светлана Гордеева.

      Она любила быть в центре внимания, разбивая царственные сердца. И даже после смерти балерине Матильде Кшесинской удалось стать причиной громкого скандала. Правда, если более века назад она вызывала возмущение императриц, нынче негодует депутат госдумы Наталья Поклонская, требуя запретить к показу еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда». Просмотрев трейлеры, Поклонская посчитала, что картина о добрачном романе царя, впоследствии причисленного к лику святых, оскорбляет чувства верующих и память последнего русского царя.

      Алексей Учитель, режиссер: «Я сказал абсолютно, как мне кажется, правильную мысль, что „вам надо посмотреть картину“. Я уже давно призывал это сделать. Потому что только вы можете оценить эмоционально, прагматично, как угодно то, что есть в картине плохого, раз вы нас в этом обвиняете. На что последовал ответ: „Никогда и ни в коем случае“».

      Еще одна претензия Поклонской — к немцу Ларсу Айдингеру, который играет роль Николая II. Его, несмотря ни какие заслуги, в том числе и на театральных подмостках, депутат назвала порноактером, уличив в пикантных сценах в некоторых его фильмах.

      Ларс Айдингер, актер: «Упрек в том, что я прорноактер, — сначала я над ним смеялся. Мое определение порнографии — это плохая актерская игра. Но мы этого не делаем, и своим видением фигуры Николая II я никого не хочу обидеть или оскорбить».

      Фильм еще не вышел, но прогремел на всю Россию: за восемь месяцев в разные ведомства поступило немало запросов с просьбами о проверке ленты и работы над ней. Впоследствии к шумихе присоединились малоизвестные религиозные организации. Они начали рассылать письма с требованиями о запрете ленты, некоторые грозили поджогом кинотеатров. Алексей Учитель рассказывает об очередях различного рода ревизоров, говорит, что даже до курьезов доходило. Вот, например, случай с участковым, который пришел на вызов об оскорблении чувств верующих прямо на съемочную площадку. Подробнее — в репортаже НТВ.

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