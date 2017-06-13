Госдеп США: отношения с РФ продолжают ухудшаться

США хотят остановить ухудшение связей с РФ и пытаются понять, можно ли вернуться к рабочим отношениям, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения США и РФ находятся на крайне низком уровне и продолжают ухудшаться. Об этом глава Госдепа сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя связи с Россией.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Как я говорил, наши отношения находятся в самой низкой точке за всю историю. Они ухудшаются. Наша цель — стабилизировать это».
Также Тиллерсон прокомментировал возможное введение новых санкций в отношении РФ. По его словам, он «не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой».
Напомним, что на днях глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Катаре. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Как я говорил, наши отношения находятся в самой низкой точке за всю историю. Они ухудшаются. Наша цель — стабилизировать это».
Также Тиллерсон прокомментировал возможное введение новых санкций в отношении РФ. По его словам, он «не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой».
Напомним, что на днях глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Катаре. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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