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  • 13.06, 19:03

    Госдеп США: отношения с РФ продолжают ухудшаться

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    Госдеп США: отношения с РФ продолжают ухудшаться

    Госдеп США: отношения с РФ продолжают ухудшаться

    США хотят остановить ухудшение связей с РФ и пытаются понять, можно ли вернуться к рабочим отношениям, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения США и РФ находятся на крайне низком уровне и продолжают ухудшаться. Об этом глава Госдепа сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя связи с Россией.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Как я говорил, наши отношения находятся в самой низкой точке за всю историю. Они ухудшаются. Наша цель — стабилизировать это».

    Также Тиллерсон прокомментировал возможное введение новых санкций в отношении РФ. По его словам, он «не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой».

    Глава Госдепа отметил, что Вашингтон работает с Москвой над определением областей сотрудничества, в которых можно было бы установить «рабочие отношения». Например, предпринимаются попытки сотрудничать по Сирии, но, по мнению Тиллерсона, говорить о каких-либо результатах еще рано. Однако в США считают, что работа по этому вопросу проходит в позитивном ключе.

    Напомним, что на днях глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Катаре. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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