«Удалось укрепить суверенитет»: Путин в День России выступил с речью в Кремле

На Ивановской площади в День России Владимир Путин устроил торжественный прием, поздравил с праздником гостей, среди которых были политики, общественные деятели и представители духовенства. А некоторых собравшихся — еще и с присуждением госпремии, которую глава государства до этого вручил в Георгиевском зале Кремля.
Владимир Путин во время своей речи на торжественном приеме счел необходимым говорить о суверенитете России. По словам президента страны, движения вперед и прорывы важны, но в прошлом мы видели, как прорывы сопровождаются размыванием государственности, а это крайне опасно.
Владимир Путин: «Год за годом наряду с развитием демократических институтов, повышением уровня открытости общества приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что можно идти вперед только в крепкой, самостоятельной, независимой стране и что силу государства обеспечивают политическая стабильность, единство целей и консолидация общества. Всем вместе нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения и девальвации принципов гражданственности и патриотизма, надежно укрепить суверенитет своей страны, четко обозначить национальные интересы России».
Ранее сегодня президент вручил государственные премии, церемония проходила в торжественной обстановке. Награды получили ученые, которые создали новые методы разработки нефтяных пластов, а также астрофизики, чьими способами определения черных дыр сейчас пользуются во всем мире, врачи-кардиологи за разработку методов неинвазивных методов лечения заболеваний. И, конечно, премий удостоены деятели культуры — композитор Эдуард Артемьев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, балетмейстер Юрий Григорович.
По словам Михаила Пиотровского, ему приятно знать, что он не первый музейный работник, которому вручается эта премия.
Михаил Пиотровский: «Это означает, что наш музейный труд признается высшей властью. И высшая власть понимает и признает то, что мы хотим все время объяснить, что музей — не просто связывает нас с прошлым, но и с будущим. Будущее строится в музеях на основе прошлого. Музеи ближе к храму, чем к „Диснейленду“ или компьютеризированному складу».
Владимир Путин подхватил слова о том, что будущее творится уже в наши дни. И произнес ответную речь, в которой говорил о значении тех достижений, которые сегодня отмечены государственными премиями.
Владимир Путин: «Как известно, наука делится на прикладную и фундаментальную, теоретическую. Один из присутствующих здесь в зале коллег недавно напомнил мне очень хорошую мысль. На самом деле наука вся прикладная, только так называемая фундаментальная добивается результатов, использование которых человечеством отложено на достаточно дальний срок до того момента, когда люди будут в состоянии использовать то, что найдено исследователями. Вот почти все наши лауреаты сегодня так или иначе говорили о будущем, но будущее создается сегодня трудом всего нашего народа и такими лидерами, как наши сегодняшние лауреаты в каждой из тех областей, которые они так ярко представляют. Большое вам спасибо».
Владимир Путин встретил тех, кто будет действительно творить будущее: он принял участие во всероссийской акции «Мы — граждане России». Он вручил паспорта 10 школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет. Они отличились в спорте, учебе, науке, среди них победители олимпиад, а также две школьницы-героини, которые спасли тонущих детей.
Из рук президента паспорта получили Аида Садыкова из Дагестана, Наталья Дресвянникова из Кировской области, Руслан Черкаев из Адыгеи, Гордей Сирачев из Москвы, Дмитрий Захаров с Сахалина, Анастасия Бочкарёва из Башкирии, Богдан Постников из Татарстана, Полина Могилина из Астраханской области, Владислав Мартынов из Воронежской области и Софья Морозова из Чувашии.
Один из участников церемонии попросил президента показать его рабочий кабинет. И Владимир Путин после церемонии повел детей туда.
Владимир Путин: «Год за годом наряду с развитием демократических институтов, повышением уровня открытости общества приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что можно идти вперед только в крепкой, самостоятельной, независимой стране и что силу государства обеспечивают политическая стабильность, единство целей и консолидация общества. Всем вместе нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения и девальвации принципов гражданственности и патриотизма, надежно укрепить суверенитет своей страны, четко обозначить национальные интересы России».
Ранее сегодня президент вручил государственные премии, церемония проходила в торжественной обстановке. Награды получили ученые, которые создали новые методы разработки нефтяных пластов, а также астрофизики, чьими способами определения черных дыр сейчас пользуются во всем мире, врачи-кардиологи за разработку методов неинвазивных методов лечения заболеваний. И, конечно, премий удостоены деятели культуры — композитор Эдуард Артемьев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, балетмейстер Юрий Григорович.
По словам Михаила Пиотровского, ему приятно знать, что он не первый музейный работник, которому вручается эта премия.
Михаил Пиотровский: «Это означает, что наш музейный труд признается высшей властью. И высшая власть понимает и признает то, что мы хотим все время объяснить, что музей — не просто связывает нас с прошлым, но и с будущим. Будущее строится в музеях на основе прошлого. Музеи ближе к храму, чем к „Диснейленду“ или компьютеризированному складу».
Владимир Путин подхватил слова о том, что будущее творится уже в наши дни. И произнес ответную речь, в которой говорил о значении тех достижений, которые сегодня отмечены государственными премиями.
Владимир Путин: «Как известно, наука делится на прикладную и фундаментальную, теоретическую. Один из присутствующих здесь в зале коллег недавно напомнил мне очень хорошую мысль. На самом деле наука вся прикладная, только так называемая фундаментальная добивается результатов, использование которых человечеством отложено на достаточно дальний срок до того момента, когда люди будут в состоянии использовать то, что найдено исследователями. Вот почти все наши лауреаты сегодня так или иначе говорили о будущем, но будущее создается сегодня трудом всего нашего народа и такими лидерами, как наши сегодняшние лауреаты в каждой из тех областей, которые они так ярко представляют. Большое вам спасибо».
Владимир Путин встретил тех, кто будет действительно творить будущее: он принял участие во всероссийской акции «Мы — граждане России». Он вручил паспорта 10 школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет. Они отличились в спорте, учебе, науке, среди них победители олимпиад, а также две школьницы-героини, которые спасли тонущих детей.
Из рук президента паспорта получили Аида Садыкова из Дагестана, Наталья Дресвянникова из Кировской области, Руслан Черкаев из Адыгеи, Гордей Сирачев из Москвы, Дмитрий Захаров с Сахалина, Анастасия Бочкарёва из Башкирии, Богдан Постников из Татарстана, Полина Могилина из Астраханской области, Владислав Мартынов из Воронежской области и Софья Морозова из Чувашии.
Один из участников церемонии попросил президента показать его рабочий кабинет. И Владимир Путин после церемонии повел детей туда.
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