Путин процитировал Петра I при вручении государственных премий в Кремле

Президент РФ вручил в День России государственные награды деятелям искусства, культуры и науки за вклад в развитие этих областей.
На церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Кремле в День России, президент заявил, что сегодня высокую оценку получают «неординарные, замечательные, поистине выдающиеся люди». Путин подчеркнул, что иногда они шли «непроторенными дорогами вслед за своим призванием и талантами».
По мнению главы государства, у научных и культурных достижений много общего. В доказательство своей точки зрения президент процитировал Петра I: «Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусства и науки», передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, таланты, и подтвердить высокую миссию служения людям».
В области науки премии удостоилось руководство «Сургутнефтегаза», а также кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов и астрофизики Николай Шакура и Рашид Сюняев. А награды за достижения в области искусства из рук президента получили композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
По мнению главы государства, у научных и культурных достижений много общего. В доказательство своей точки зрения президент процитировал Петра I: «Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусства и науки», передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, таланты, и подтвердить высокую миссию служения людям».
В области науки премии удостоилось руководство «Сургутнефтегаза», а также кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов и астрофизики Николай Шакура и Рашид Сюняев. А награды за достижения в области искусства из рук президента получили композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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