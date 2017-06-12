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  • 12.06, 15:49

    Путин процитировал Петра I при вручении государственных премий в Кремле

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    • Фото РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин процитировал Петра I при вручении государственных премий в Кремле

    Путин процитировал Петра I при вручении государственных премий в Кремле

    Путин процитировал Петра I при вручении государственных премий в Кремле
  • Фото РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент РФ вручил в День России государственные награды деятелям искусства, культуры и науки за вклад в развитие этих областей.

    На церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Кремле в День России, президент заявил, что сегодня высокую оценку получают «неординарные, замечательные, поистине выдающиеся люди». Путин подчеркнул, что иногда они шли «непроторенными дорогами вслед за своим призванием и талантами».

    По мнению главы государства, у научных и культурных достижений много общего. В доказательство своей точки зрения президент процитировал Петра I: «Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусства и науки», передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, таланты, и подтвердить высокую миссию служения людям».

    В области науки премии удостоилось руководство «Сургутнефтегаза», а также кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов и астрофизики Николай Шакура и Рашид Сюняев. А награды за достижения в области искусства из рук президента получили композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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