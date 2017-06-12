Путин в День России вручает государственные премии деятелям искусства и науки

Президент РФ в национальный праздник в Кремле наградил государственными премиями деятелей искусства и науки.
Среди лауреатов государственной премии РФ в этом году — композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и востоковед, а также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Артемьев получил награду за «вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства». Он первый композитор, который использовал электронную музыку в советском кино. Его произведения звучали в знаменитых картинах «Солярис», «Сталкер», «Сибирский цирюльник», «Курьер».
Юрий Григорович, балетмейстер, народный артист СССР, Герой Социалистического труда, был награжден главой государства за «выдающийся вклад в развития отечественного и мирового хореографического искусства». Он принимал участие в постановке спектаклей «Щелкунчик», «Иван Грозный», «Спартак», «Каменный цветок» — они уже десятки лет считаются образцами классических постановок.
Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа и член-корреспондент РАН, получил награду за «вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия». Пиотровский — автор более 250 работ по истории и культуре Ближнего Востока. Он возглавляет Эрмитаж с 1992 года.
Ранее еще одна государственная премия РФ за вклад в область искусства была вручена президентом — 3 июня в Константиновском дворце ее получил писатель Даниил Гранин за «выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».
В области науки первая премия вручена представителям руководства «Сургутнефтегаза» — гендиректору компании, доктору экономических наук и Герою Труда РФ Владимиру Богданову, его первому заместителю Анатолию Нуряеву и советнику главного геолога компании, доктору технических наук Юрию Батурину. Награды присуждены за «создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири», сообщается на сайте Кремля.
Вторая премия вручена кардиологам — директору ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава РФ, академику РАН Александру Караськову, его заместителю по научно-экспериментальной работе, члену-корреспонденту РАН Евгению Покушалову и директору ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, академику РАН Амирану Ревишвили. Награды присуждены за «научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца».
Третью премию в области науки получили астрофизики — заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ им. Ломоносова Николай Шакура и академик РАН, заведующий лабораторией теоретической астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев. Награда присуждена за «создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры».
Артемьев получил награду за «вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства». Он первый композитор, который использовал электронную музыку в советском кино. Его произведения звучали в знаменитых картинах «Солярис», «Сталкер», «Сибирский цирюльник», «Курьер».
Юрий Григорович, балетмейстер, народный артист СССР, Герой Социалистического труда, был награжден главой государства за «выдающийся вклад в развития отечественного и мирового хореографического искусства». Он принимал участие в постановке спектаклей «Щелкунчик», «Иван Грозный», «Спартак», «Каменный цветок» — они уже десятки лет считаются образцами классических постановок.
Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа и член-корреспондент РАН, получил награду за «вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия». Пиотровский — автор более 250 работ по истории и культуре Ближнего Востока. Он возглавляет Эрмитаж с 1992 года.
Ранее еще одна государственная премия РФ за вклад в область искусства была вручена президентом — 3 июня в Константиновском дворце ее получил писатель Даниил Гранин за «выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».
В области науки первая премия вручена представителям руководства «Сургутнефтегаза» — гендиректору компании, доктору экономических наук и Герою Труда РФ Владимиру Богданову, его первому заместителю Анатолию Нуряеву и советнику главного геолога компании, доктору технических наук Юрию Батурину. Награды присуждены за «создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири», сообщается на сайте Кремля.
Вторая премия вручена кардиологам — директору ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава РФ, академику РАН Александру Караськову, его заместителю по научно-экспериментальной работе, члену-корреспонденту РАН Евгению Покушалову и директору ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, академику РАН Амирану Ревишвили. Награды присуждены за «научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца».
Третью премию в области науки получили астрофизики — заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ им. Ломоносова Николай Шакура и академик РАН, заведующий лабораторией теоретической астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев. Награда присуждена за «создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры».
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