Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 14:18

    Путин в День России вручает государственные премии деятелям искусства и науки

    6 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин в День России вручает государственные премии деятелям искусства и науки

    Путин в День России вручает государственные премии деятелям искусства и науки

    Путин в День России вручает государственные премии деятелям искусства и науки
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент РФ в национальный праздник в Кремле наградил государственными премиями деятелей искусства и науки.

    Среди лауреатов государственной премии РФ в этом году — композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и востоковед, а также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    Артемьев получил награду за «вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства». Он первый композитор, который использовал электронную музыку в советском кино. Его произведения звучали в знаменитых картинах «Солярис», «Сталкер», «Сибирский цирюльник», «Курьер».

    Юрий Григорович, балетмейстер, народный артист СССР, Герой Социалистического труда, был награжден главой государства за «выдающийся вклад в развития отечественного и мирового хореографического искусства». Он принимал участие в постановке спектаклей «Щелкунчик», «Иван Грозный», «Спартак», «Каменный цветок» — они уже десятки лет считаются образцами классических постановок.

    Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа и член-корреспондент РАН, получил награду за «вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия». Пиотровский — автор более 250 работ по истории и культуре Ближнего Востока. Он возглавляет Эрмитаж с 1992 года.

    Ранее еще одна государственная премия РФ за вклад в область искусства была вручена президентом — 3 июня в Константиновском дворце ее получил писатель Даниил Гранин за «выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».

    В области науки первая премия вручена представителям руководства «Сургутнефтегаза» — гендиректору компании, доктору экономических наук и Герою Труда РФ Владимиру Богданову, его первому заместителю Анатолию Нуряеву и советнику главного геолога компании, доктору технических наук Юрию Батурину. Награды присуждены за «создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири», сообщается на сайте Кремля.

    Вторая премия вручена кардиологам — директору ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава РФ, академику РАН Александру Караськову, его заместителю по научно-экспериментальной работе, члену-корреспонденту РАН Евгению Покушалову и директору ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, академику РАН Амирану Ревишвили. Награды присуждены за «научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца».

    Третью премию в области науки получили астрофизики — заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ им. Ломоносова Николай Шакура и академик РАН, заведующий лабораторией теоретической астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев. Награда присуждена за «создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru