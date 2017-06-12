Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 13

Число погибших в ДТП с автобусом паломников в Забайкальском крае увеличилось до 13.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Забайкальской митрополии, в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ скончалась женщина. Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13.
Автобус, в котором находился 51 человек, накануне упал с насыпи в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы «Байкал». На месте погибли 10 человек, позднее скончались еще двое. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, большинство из них доставили в больницы Читы и Улан-Удэ.
Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Автобус, в котором находился 51 человек, накануне упал с насыпи в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы «Байкал». На месте погибли 10 человек, позднее скончались еще двое. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, большинство из них доставили в больницы Читы и Улан-Удэ.
Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье
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