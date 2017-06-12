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  • 12.06, 17:20

    Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 13

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    Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 13

    Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 13

    Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 13

    Число погибших в ДТП с автобусом паломников в Забайкальском крае увеличилось до 13.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Забайкальской митрополии, в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ скончалась женщина. Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13.

    Автобус, в котором находился 51 человек, накануне упал с насыпи в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы «Байкал». На месте погибли 10 человек, позднее скончались еще двое. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, большинство из них доставили в больницы Читы и Улан-Удэ.

    Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

    Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следственный комитет проводит проверку по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

    Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

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