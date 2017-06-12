Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Минздрав Забайкальского края опубликовал список раненных в результате аварии с автобусом на
702-м километре трассы «Байкал».
В ведомстве пояснили, что личности нескольких пострадавших до сих пор не установлены. Всего в списке пострадавших в ДТП 37 человек, одна пассажирка автобуса позже скончалась в больнице. Судя по данным регионального Минздрава, в числе раненых оказалось много женщин, в том числе пенсионерок.
Список пострадавших:
1. Крючкова Виктория Викторовна (28.04.2000, Чита, учащаяся, 10-й класс)
2. Корнакова Валентина Ивановна (23.01.1953, Курорт Кука, пенсионерка)
3. Леонова Татьяна Николаевна (16.05.1984, Тунгокоченский район, с. Нижний Стан, воспитательница детского сада)
4. Мухомодьянов Константин Алексеевич (23.08.1987, Чита, ЗКБСМЭ)
5. Антонова Ольга Владимировна (28.07.1979, Чита, Читинская епархия)
6. Бянкина Анастасия Васильевна (14.07.2000, Краснокаменск, студентка)
7. Новоселова Маргарита Геннадьевна (31.10.1989, Чита)
8. Гришина Нина Анатольевна (04.11.1957, Краснокаменск, пенсионерка)
9. Ташматова Тамара Расулжановна (04.01.1952, поселок Агинское, пенсионерка)
10. Никитина Вера Васильевна (09.03.1958, Улан-Удэ, учительница)
11. Цветкова Татьяна Тимофеевна (18.01.1956, Чита, пенсионерка)
12. Зиновьев Сергей Геннадьевич (07.10.1962, Чита, ИП)
13. Телятникова Вера Петровна (01.04.1958, поселок Атамановка, пенсионерка)
14. Газинская Марина Геннадьевна (18.08.1981, Чита, служащая)
15. Вологдина Елена Валерьевна (05.07.1975, Чита, юрист)
16. Пономарева Татьяна Павловна (18.04.1980, Чита, служащая)
17. Лаврентьева Валентина Михайловна ( 01.11.1947, Чита)
18. Муратова Татьяна Матвеевна (08.09.1958, Чита)
19. Баринова Лариса Витальевна( 26.05.1972, село Шелопугино)
20. Туранова Ирина Викторовна (16.04.1981, Чита)
21. Сынбулатов Марсель Амирович (30.04.1986, Чита, не работает)
22. Пахомова Людмила Павловна (01.01.1946, Чита, пенсионерка)
23. Мельникова Светлана Леонидовна (23.02.1960, Чита, пенсионерка)
24. Романенко Вера Матвеевна (22.04.1962, Чита, ИП)
25. Стромилова Елена Александровн (19.09.1960, Чита, учительница) — умерла 12.06 в больнице Улан-Удэ
26. Крючкова Татьяна Вячеславовна (11.11.1973, Чита, не работает)
27. Огай Людмила Андреевна (09.05.1957)
28. Мурашко Ираида Ивановна (18.03.1955, Краснокаменск, пенсионерка)
29. Усова Тамара Михайловна (02.09.1955, Чита, преподаватель)
30. Ефимова Анастасия Алексеевна (20.12.1995, Чита, студентка)
31. Воробьева Кристина Валерьевна (03.08.1975, Чита, служащая)
32. Туранов Виктор Николаевич (17.05.1956, Чита)
33. Бальцерова Александра Александровна (02.09.1981, Чита)
34. Баранова Елена Григорьевна (25.03.1962, Чита)
35. Скибицкая Лариса Ивановна (30.08.1965, Чита)
36. Неизвестная женщина (примерно 50 лет)
37. Неизвестная девочка (примерно 12 лет)
Для родственников пострадавших была открыта горячая линия Минздрава Забайкалья: (3022)
28–33-22, (3022)39–95-93, 8–800-2000–122.
рухнул с насыпи высотой порядка 30 метров. Жертвами ДТП стали 12 человек. Известно, что в автобусе находились паломники, которые возвращались в Читу после посещения обители преподобного Варлаама.
Список пострадавших:
1. Крючкова Виктория Викторовна (28.04.2000, Чита, учащаяся, 10-й класс)
2. Корнакова Валентина Ивановна (23.01.1953, Курорт Кука, пенсионерка)
3. Леонова Татьяна Николаевна (16.05.1984, Тунгокоченский район, с. Нижний Стан, воспитательница детского сада)
4. Мухомодьянов Константин Алексеевич (23.08.1987, Чита, ЗКБСМЭ)
5. Антонова Ольга Владимировна (28.07.1979, Чита, Читинская епархия)
6. Бянкина Анастасия Васильевна (14.07.2000, Краснокаменск, студентка)
7. Новоселова Маргарита Геннадьевна (31.10.1989, Чита)
8. Гришина Нина Анатольевна (04.11.1957, Краснокаменск, пенсионерка)
9. Ташматова Тамара Расулжановна (04.01.1952, поселок Агинское, пенсионерка)
10. Никитина Вера Васильевна (09.03.1958, Улан-Удэ, учительница)
11. Цветкова Татьяна Тимофеевна (18.01.1956, Чита, пенсионерка)
12. Зиновьев Сергей Геннадьевич (07.10.1962, Чита, ИП)
13. Телятникова Вера Петровна (01.04.1958, поселок Атамановка, пенсионерка)
14. Газинская Марина Геннадьевна (18.08.1981, Чита, служащая)
15. Вологдина Елена Валерьевна (05.07.1975, Чита, юрист)
16. Пономарева Татьяна Павловна (18.04.1980, Чита, служащая)
17. Лаврентьева Валентина Михайловна ( 01.11.1947, Чита)
18. Муратова Татьяна Матвеевна (08.09.1958, Чита)
19. Баринова Лариса Витальевна( 26.05.1972, село Шелопугино)
20. Туранова Ирина Викторовна (16.04.1981, Чита)
21. Сынбулатов Марсель Амирович (30.04.1986, Чита, не работает)
22. Пахомова Людмила Павловна (01.01.1946, Чита, пенсионерка)
23. Мельникова Светлана Леонидовна (23.02.1960, Чита, пенсионерка)
24. Романенко Вера Матвеевна (22.04.1962, Чита, ИП)
25. Стромилова Елена Александровн (19.09.1960, Чита, учительница) — умерла 12.06 в больнице Улан-Удэ
26. Крючкова Татьяна Вячеславовна (11.11.1973, Чита, не работает)
27. Огай Людмила Андреевна (09.05.1957)
28. Мурашко Ираида Ивановна (18.03.1955, Краснокаменск, пенсионерка)
29. Усова Тамара Михайловна (02.09.1955, Чита, преподаватель)
30. Ефимова Анастасия Алексеевна (20.12.1995, Чита, студентка)
31. Воробьева Кристина Валерьевна (03.08.1975, Чита, служащая)
32. Туранов Виктор Николаевич (17.05.1956, Чита)
33. Бальцерова Александра Александровна (02.09.1981, Чита)
34. Баранова Елена Григорьевна (25.03.1962, Чита)
35. Скибицкая Лариса Ивановна (30.08.1965, Чита)
36. Неизвестная женщина (примерно 50 лет)
37. Неизвестная девочка (примерно 12 лет)
Для родственников пострадавших была открыта горячая линия Минздрава Забайкалья: (3022)
рухнул с насыпи высотой порядка 30 метров. Жертвами ДТП стали 12 человек. Известно, что в автобусе находились паломники, которые возвращались в Читу после посещения обители преподобного Варлаама.
Комментарии