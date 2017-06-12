В Красноярске в День России и города прошел спортивно-культурный фестиваль

В Красноярске День России совпал с празднованием Дня города. На острове Татышев прошли фестиваль «Содружество на Енисее» и
спортивно-культурный праздник «Интерземлячество».
Фестиваль начался с шествия в национальных костюмах, после чего состоялся большой праздничный концерт, мастер-классы по традиционным видам рукоделия.
Свои спортивные достижения продемонстрировали команды 10 молодежных национально-культурных общественных объединений. Они соревновались в 12 видах спорта.
Ранее праздновать День России начали на Дальнем Востоке, а главные торжества пройдут в Москве.
Свои спортивные достижения продемонстрировали команды 10 молодежных национально-культурных общественных объединений. Они соревновались в 12 видах спорта.
Ранее праздновать День России начали на Дальнем Востоке, а главные торжества пройдут в Москве.
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