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  • 12.06, 11:16
    В Красноярске в День России и города прошел спортивно-культурный фестиваль. Красноярск, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Красноярске в День России и города прошел спортивно-культурный фестиваль

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    В Красноярске в День России и города прошел спортивно-культурный фестиваль

    В Красноярске в День России и города прошел <nobr>спортивно-культурный</nobr> фестиваль

      В Красноярске День России совпал с празднованием Дня города. На острове Татышев прошли фестиваль «Содружество на Енисее» и спортивно-культурный праздник «Интерземлячество».

      Фестиваль начался с шествия в национальных костюмах, после чего состоялся большой праздничный концерт, мастер-классы по традиционным видам рукоделия.

      Свои спортивные достижения продемонстрировали команды 10 молодежных национально-культурных общественных объединений. Они соревновались в 12 видах спорта.

      Ранее праздновать День России начали на Дальнем Востоке, а главные торжества пройдут в Москве.

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