Дальний Восток отмечает День России парадами, концертами и ярмарками

По всей стране сегодня отмечают День России. Государственный праздник учредили в 1992 году.

В крупных городах страны пройдут торжественные шествия, жителям будут раздавать ленточки и воздушные шары в цветах российского флага, а главы регионов вручат паспорта юным гражданам. Также состоятся Парады дружбы народов в России, экологические и спортивные акции.



Отмечать День России уже начали на Дальнем Востоке. Десятки праздничных площадок открылись во всех районах столицы Приморья. На Корабельной набережной, возле которой пришвартованы боевые и вспомогательные корабли Тихоокеанского флота, стартовал парад байкеров. Украшенная государственной символикой колонна проехала по центральным улицам города. А представители общественных организаций провели акцию. Они выстроились прямо на набережной в одну линию с триколорами в руках. Всего же в Приморье проходит более ста различных мероприятий, посвященных Дню России. Праздничные площадки будут работать до позднего вечера.



Также одними из первых в стране День России отметили на Курилах. На острове Итуруп праздник открылся под звуки гимна. Затем началось выступление творческих коллективов, которые исполнили песни и танцы народов России. Выпускники школ провели «Парад желаний», состоялись показательные выступления юных спортсменов. Для горожан провели аукцион старых вещей и ярмарку сельхозпродукции.