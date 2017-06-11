Азаров назвал безвизовый режим Украины и ЕС «рваными трусами»

Украина просится в НАТО каждый раз, когда ее экономика в глубоком минусе. Это не Порошенко придумал, так еще Кучма делал в
1994-м и 2002-м. Но он умел улыбаться и России, и Западу. Все понимали: евроатлантическая интеграция Украины — всего лишь лозунг. Фишка в двойной игре. Но Порошенко всерьез считает этот курс спасительным. Натовская морковка пришла на смену пресловутому безвизу. Это единственное выполненное Порошенко предвыборное обещание.
Но и безвизовый режим — не заслуга Порошенко. И даже не подарок за верность Западу. Еще при Януковиче переговоры о безвизовых туристических поездках в ЕС были завершены на 85%. И Украина теоретически могла получить это право гораздо раньше, не случись Майдана и гражданской войны.
В киевских паспортных столах аншлаг. Народ самоорганизуется, пишет номерки на ладонях, жалуется, что выдача биометрических паспортов, позволяющих ехать в Европу, стала еще одной кормушкой для чиновников.
Но все ли понимают, что новый паспорт — это еще не гарантия европейского турне, а безвиз не дает права на работу и учебу за рубежом? Он — для туристов. Как и прежде, нужно собрать документы о доходах, иметь обратные билеты. Но предъявлять их следует не работнику консульства, а пограничнику, который и будет решать, пускать или нет.
Во Львове уже утром стояли под парами десятки челночных автобусов, готовых умчаться в Польшу. Желающих — уйма. На туристов не похожи. Типичные гастарбайтеры.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «Украина цэ Европа, да. Ну вот три года прошло… Рваные трусы мы получили в результате. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег даже, чтобы нормальные купить».
Теперь в Европу выстроилась очередь, а на Украине кто останется? Этак страна станет жить исключительно за счет переводов из-за рубежа. Опытные гастарбайтеры говорят, что в России заработки все же больше. В среднем — по 1000 долларов в месяц. А в Польше на клубнике можно получить максимум 500. Но российское направление, вероятно, скоро закроется.
Подробности — в видеоматериале.
В киевских паспортных столах аншлаг. Народ самоорганизуется, пишет номерки на ладонях, жалуется, что выдача биометрических паспортов, позволяющих ехать в Европу, стала еще одной кормушкой для чиновников.
Но все ли понимают, что новый паспорт — это еще не гарантия европейского турне, а безвиз не дает права на работу и учебу за рубежом? Он — для туристов. Как и прежде, нужно собрать документы о доходах, иметь обратные билеты. Но предъявлять их следует не работнику консульства, а пограничнику, который и будет решать, пускать или нет.
Во Львове уже утром стояли под парами десятки челночных автобусов, готовых умчаться в Польшу. Желающих — уйма. На туристов не похожи. Типичные гастарбайтеры.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «Украина цэ Европа, да. Ну вот три года прошло… Рваные трусы мы получили в результате. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег даже, чтобы нормальные купить».
Теперь в Европу выстроилась очередь, а на Украине кто останется? Этак страна станет жить исключительно за счет переводов из-за рубежа. Опытные гастарбайтеры говорят, что в России заработки все же больше. В среднем — по 1000 долларов в месяц. А в Польше на клубнике можно получить максимум 500. Но российское направление, вероятно, скоро закроется.
Подробности — в видеоматериале.
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