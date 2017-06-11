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  • 11.06, 18:36
    На польской границе выстроились очереди из жаждущих въехать в Европу украинцев. Европа, Европейский союз, Порошенко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На польской границе выстроились очереди из жаждущих въехать в Европу украинцев

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    На польской границе выстроились очереди из жаждущих въехать в Европу украинцев

    На польской границе выстроились очереди из жаждущих въехать в Европу украинцев

    На польской границе выстроились очереди из жаждущих въехать в Европу украинцев

      Сегодня вступил в действие безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Однако рады этому, похоже, оказались лишь в Киеве.

      Накануне за несколько часов до полуночи в Киеве началось шоу, которое открыл президент Порошенко. Иллюстрируя разрыв с «русским миром», он патетически процитировал стихотворение из школьной программы по литературе.

      Впрочем, на Украине далеко не все разделяют президентский восторг. Польза от отмены виз, по мнению многих жителей страны, весьма сомнительна: ездить в Европу украинцы смогут только как туристы и только на 90 дней в полгода, при этом надо будет доказать свою финансовую состоятельность. Кроме того, новый режим не дает гражданам Украины права работать в Европе.

      Сегодня с утра на польской границе выстроились огромные очереди из автомобилей. При этом, по сообщениям СМИ, польские пограничники пропускают украинцев на свою территорию с большой неохотой.

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