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  • 11.06, 17:06

    Потомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало

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    • Фото РИА Новости, Владимир Трефилов
    Потомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало

    Потомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало

    Потомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало
  • Фото РИА Новости, Владимир Трефилов

    • Член Общественной палаты России Михаил Лермонтов, являющийся потомком известного поэта, прокомментировал слова Петра Порошенко о «немытой России».

    Ранее на открытии концерта в Киеве Порошенко заявил, что введение безвизового режима с ЕС знаменует «окончательный разрыв Украины с Российской империей». При этом он процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».

    Михаил Лермонтов, потомок писателя: «(Порошенко) должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл».

    Лермонтов также отметил, что это стихотворение лишь приписывается классику. Однако кто действительно является автором этих строк, точно не известно.

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