Потомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало

Член Общественной палаты России Михаил Лермонтов, являющийся потомком известного поэта, прокомментировал слова Петра Порошенко о «немытой России».
Ранее на открытии концерта в Киеве Порошенко заявил, что введение безвизового режима с ЕС знаменует «окончательный разрыв Украины с Российской империей». При этом он процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».
Михаил Лермонтов, потомок писателя: «(Порошенко) должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл».
Михаил Лермонтов, потомок писателя: «(Порошенко) должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл».
Комментарии