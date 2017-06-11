Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС

Между Украиной и Европейским союзом официально вступил в силу безвизовый режим. Новый порядок пересечения границы с ЕС многие эксперты называют двусмысленным. Так можно будет ездить только туристам, хотя и для них процедура въезда на самом деле усложнилась. Но пока обо всех этих тонкостях жители Украины не задумываются и штурмуют паспортные столы.
С конца мая, как только было объявлено о скором наступлении «безвиза», миллионы украинцев штурмуют паспортные столы — для пересечения границ Европы теперь нужно предъявлять новые биометрические паспорта. Четыре миллиона человек, почти каждый десятый на Украине, их уже получили, суммарно заплатив в казну примерно 120 миллионов долларов. Стоимость услуги — порядка 30 долларов и еще какая-то сумма за ускоренное решение вопроса.
Ажиотаж захватил всех, очереди занимают с утра. Многие признаются — интерес к Европе отнюдь не туристический. Впрочем, в реальности никакого права на работу в Европе режим «безвиза» украинцам не дает. А нелегальная работа — риск и для европейского работодателя, и для гастарбайтера. Во-первых, могут не заплатить. Во-вторых, поймать за руку и депортировать с последующим запретом на въезд в Европу. Да и само посещение не станет легче, но украинские власти об этом деликатно умалчивают.
Станислав Бышок, политолог: «„Безвиз“ — это не тот, с которым ездят в гости друг к другу граждане Шенгенской зоны, когда просто паспорт и куда хочется. Помимо паспорта, нужны документы, подтверждающие возможность оплатить свое нахождение в Европе, а это достаточно большие деньги».
Раньше эти документы — об оплате гостиницы, обратные билеты, о сумме на карте — нужно было предоставить в посольство европейской страны у себя на родине, теперь — каждый раз при въезде в страну офицеру погранслужбы, который может развернуть обратно. То есть даже туристический въезд не стал проще, если не наоборот.
Еще до введения «безвиза» для Украины в ЕС разработали механизм отмены режима, если его нарушения станут массовыми. А юридические лазейки для тех, кто хочет осесть в Европе, уже сокращаются. Один из путей — получение статуса беженца, с пособием на еду, проживание и затем правом на работу. Отказывать в этом будут чаще, считают специалисты.
Нынешний украинский «безвиз» — не более чем фальшивка, считают политологи, попытка властей отвлечь население от реальных проблем внутри страны. А раздуваемый ажиотаж вокруг этого — еще и симптом более серьезной болезни.
Владимир Скачко, политолог: «Моральное, нравственное, психологическое дно в среде украинцев. „Безвиз“ показал, что Украина как страна, как родина не сохраняется в душе общества, они не связывают с ней свою жизнь, они надеются, что где-то, уехав из родного дома, обретут счастье».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Ажиотаж захватил всех, очереди занимают с утра. Многие признаются — интерес к Европе отнюдь не туристический. Впрочем, в реальности никакого права на работу в Европе режим «безвиза» украинцам не дает. А нелегальная работа — риск и для европейского работодателя, и для гастарбайтера. Во-первых, могут не заплатить. Во-вторых, поймать за руку и депортировать с последующим запретом на въезд в Европу. Да и само посещение не станет легче, но украинские власти об этом деликатно умалчивают.
Станислав Бышок, политолог: «„Безвиз“ — это не тот, с которым ездят в гости друг к другу граждане Шенгенской зоны, когда просто паспорт и куда хочется. Помимо паспорта, нужны документы, подтверждающие возможность оплатить свое нахождение в Европе, а это достаточно большие деньги».
Раньше эти документы — об оплате гостиницы, обратные билеты, о сумме на карте — нужно было предоставить в посольство европейской страны у себя на родине, теперь — каждый раз при въезде в страну офицеру погранслужбы, который может развернуть обратно. То есть даже туристический въезд не стал проще, если не наоборот.
Еще до введения «безвиза» для Украины в ЕС разработали механизм отмены режима, если его нарушения станут массовыми. А юридические лазейки для тех, кто хочет осесть в Европе, уже сокращаются. Один из путей — получение статуса беженца, с пособием на еду, проживание и затем правом на работу. Отказывать в этом будут чаще, считают специалисты.
Нынешний украинский «безвиз» — не более чем фальшивка, считают политологи, попытка властей отвлечь население от реальных проблем внутри страны. А раздуваемый ажиотаж вокруг этого — еще и симптом более серьезной болезни.
Владимир Скачко, политолог: «Моральное, нравственное, психологическое дно в среде украинцев. „Безвиз“ показал, что Украина как страна, как родина не сохраняется в душе общества, они не связывают с ней свою жизнь, они надеются, что где-то, уехав из родного дома, обретут счастье».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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