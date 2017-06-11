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  • 11.06, 11:02
    Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС. Европейский союз, Украина, визы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС

    2 комментария

    Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС

    Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС

      Между Украиной и Европейским союзом официально вступил в силу безвизовый режим. Новый порядок пересечения границы с ЕС многие эксперты называют двусмысленным. Так можно будет ездить только туристам, хотя и для них процедура въезда на самом деле усложнилась. Но пока обо всех этих тонкостях жители Украины не задумываются и штурмуют паспортные столы.

      С конца мая, как только было объявлено о скором наступлении «безвиза», миллионы украинцев штурмуют паспортные столы — для пересечения границ Европы теперь нужно предъявлять новые биометрические паспорта. Четыре миллиона человек, почти каждый десятый на Украине, их уже получили, суммарно заплатив в казну примерно 120 миллионов долларов. Стоимость услуги — порядка 30 долларов и еще какая-то сумма за ускоренное решение вопроса.

      Ажиотаж захватил всех, очереди занимают с утра. Многие признаются — интерес к Европе отнюдь не туристический. Впрочем, в реальности никакого права на работу в Европе режим «безвиза» украинцам не дает. А нелегальная работа — риск и для европейского работодателя, и для гастарбайтера. Во-первых, могут не заплатить. Во-вторых, поймать за руку и депортировать с последующим запретом на въезд в Европу. Да и само посещение не станет легче, но украинские власти об этом деликатно умалчивают.

      Станислав Бышок, политолог: «„Безвиз“ — это не тот, с которым ездят в гости друг к другу граждане Шенгенской зоны, когда просто паспорт и куда хочется. Помимо паспорта, нужны документы, подтверждающие возможность оплатить свое нахождение в Европе, а это достаточно большие деньги».

      Раньше эти документы — об оплате гостиницы, обратные билеты, о сумме на карте — нужно было предоставить в посольство европейской страны у себя на родине, теперь — каждый раз при въезде в страну офицеру погранслужбы, который может развернуть обратно. То есть даже туристический въезд не стал проще, если не наоборот.

      Еще до введения «безвиза» для Украины в ЕС разработали механизм отмены режима, если его нарушения станут массовыми. А юридические лазейки для тех, кто хочет осесть в Европе, уже сокращаются. Один из путей — получение статуса беженца, с пособием на еду, проживание и затем правом на работу. Отказывать в этом будут чаще, считают специалисты.

      Нынешний украинский «безвиз» — не более чем фальшивка, считают политологи, попытка властей отвлечь население от реальных проблем внутри страны. А раздуваемый ажиотаж вокруг этого — еще и симптом более серьезной болезни.

      Владимир Скачко, политолог: «Моральное, нравственное, психологическое дно в среде украинцев. „Безвиз“ показал, что Украина как страна, как родина не сохраняется в душе общества, они не связывают с ней свою жизнь, они надеются, что где-то, уехав из родного дома, обретут счастье».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

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