«Они ненавидят нас»: украинские гастарбайтеры жалуются на плохое отношение в Польше

Украинцы собираются в Европу, но их там предупреждают: безвиз не значит право на работу, а разрешение и паспорт обойдутся в круглую сумму, которую еще надо заработать.

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Маленькая деревенька Грушовицы стала центром большого польско-украинского скандала. Местные власти официально снесли памятник бойцам Украинской повстанческой армии, незаконно установленный пару десятилетий назад.



Конфликты вокруг темы Волынской резни, во время которой были жестоко убиты 120–150 тысяч поляков, усугубляются и выплескиваются уже на бытовом уровне. Лакмусовой бумажкой становятся украинские мигранты.



Евгений Жук: «Когда я доставляю пачку, есть такие, которые это не скрывают: на лице написано, что они ненавидит нас. И все благодаря тому, что наша страна до сих пор не признала эту трагедию и нашу вину».



Евгений знает, о чем говорит: он работает курьером. Приходится много общаться с клиентами. Украинцев в Польше сейчас немало, а станет еще больше. Плюсы и минусы безвизовой миграционной волны здесь оценивают по-разному.



Роберт Винницкий, независимый депутат польского сейма и глава Национального движения: «Это плохой шаг для Польши, где уже работают около 1,5 млн украинцев. Это становится проблемой для польского рынка труда. Проблема заключается в том, что работодатели используют эту дешевую рабочую силу, но сохраняют низкую зарплату для поляков».



Ситуация обострится еще больше, поскольку вновь прибывшие начнут демпинговать на рынке труда. Поляки все чаще используют лозунг «Они крадут нашу работу!».



Оксана Леликова: «Поляки прямо открыто говорят о том, что мы — украинцы, и выражают такое презрение к нам, знаете, как к людям второго сорта».



Подробности — в видеоматериале.