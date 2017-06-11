Сборная России по регби-7 завоевала золото второго этапа ЧЕ

Российская команда одержала победу на польском этапе чемпионата Европы по
регби-7.
Сборная России выиграла второй этап ЧЕ, который прошел в польском городе Лодзь. В финале россияне обыграли команду Испании со счетом 24:19. Бронза в результате досталась сборной Ирландии, которая в матче за третье место разгромила сборную Уэльса со счетом 35:5.
Отметим, что сборная России — трехкратный чемпион Европы по регби-7. Россияне завоевывали золото в 2016 году, а также в 2009-м и 2007-м.
россияне оказилась на третьем месте. Третий этап стартует в начале июля во французском Клермон-Ферране. А завершающий этап состоится в британском Эксетере.
Отметим, что сборная России — трехкратный чемпион Европы по регби-7. Россияне завоевывали золото в 2016 году, а также в 2009-м и 2007-м.
россияне оказилась на третьем месте. Третий этап стартует в начале июля во французском Клермон-Ферране. А завершающий этап состоится в британском Эксетере.
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