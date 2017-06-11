Сборная России по регби-7 поборется за золото второго этапа ЧЕ

Мужская сборная России по
регби-7 вышла в финал второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в польской Лодзи.
В полуфинале россияне обыграли сборную Ирландии со счетом 26:19, а за победу на втором этапе ЧЕ сразятся с командой Испании, обыгравшей в своем полуфинале Уэльс — 26:17.
сборная России заняла третье место. Каждый успех на ЧЕ приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для завоевания путевки на Кубок мира — 2018.
сборная России заняла третье место. Каждый успех на ЧЕ приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для завоевания путевки на Кубок мира — 2018.
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