Сборная России взяла бронзу первого этапа ЧЕ по регби-7

Сборная России обыграла команду Италии в матче за третье место первого этапа
Гран-при чемпионата Европы по регби-7, завершившегося в Москве.
Поединок за бронзу турнира завершился со счетом 31:12 в пользу россиян. Выиграла турнир сборная Ирландии, в финальном матче победившая испанцев со счетом 12:0.
четырех уверенных побед в полуфинале сборная России уступила ирландцам.
Владислав Созонов, игрок сборной России: «В целом на турнире мы показали ту игру, которую хотели. Но некоторые установки тренеров не выполнили. Несколько наших ошибок в полуфинале с ирландцами привели к обидному поражению. Мы часто сбивались в кучу в той встрече, из-за этого не занимали ширину, которая нужна нам, не доверяли друг другу. В полуфинале мы защищались не так, как нужно. Это и помешало побороться за первое место. Ничего страшного, мы все больше и больше набираемся опыта. Впереди еще три этапа чемпионата Европы, мы не опускаем голову. Нам нужно побеждать».
Второй этап Гран-при чемпионата Европы — 2017 пройдет 10–11 июня в польской Лодзи, третий — с 1 по 2 июля во французском городе Клермон-Ферране. Завершающий этап 15–16 июля примет английский Эксетер.
Каждая победа приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для того, чтобы завоевать путевку на Кубок мира — 2018.
четырех уверенных побед в полуфинале сборная России уступила ирландцам.
Владислав Созонов, игрок сборной России: «В целом на турнире мы показали ту игру, которую хотели. Но некоторые установки тренеров не выполнили. Несколько наших ошибок в полуфинале с ирландцами привели к обидному поражению. Мы часто сбивались в кучу в той встрече, из-за этого не занимали ширину, которая нужна нам, не доверяли друг другу. В полуфинале мы защищались не так, как нужно. Это и помешало побороться за первое место. Ничего страшного, мы все больше и больше набираемся опыта. Впереди еще три этапа чемпионата Европы, мы не опускаем голову. Нам нужно побеждать».
Второй этап Гран-при чемпионата Европы — 2017 пройдет 10–11 июня в польской Лодзи, третий — с 1 по 2 июля во французском городе Клермон-Ферране. Завершающий этап 15–16 июля примет английский Эксетер.
Каждая победа приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для того, чтобы завоевать путевку на Кубок мира — 2018.
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