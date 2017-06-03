Российские регбисты громят соперников на чемпионате Европы

Сборная России по регби-7 громит соперников на первом этапе чемпионата Европы. Турнир стартовал сегодня в Москве, наша команда уже успела провести два матча. Их общий счет — 75:5 в пользу россиян.

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Около часа назад сборная всухую обыграла итальянцев — 27:0. А перед этим выиграли у поляков со счетом 48:5. Игроки нашей сборной заявили, что им удавалось играть почти без ошибок. Это позволило поймать кураж, и даже специфическая для июня погода не стала помехой.



Владимир Остроушко, игрок сборной России: «Настроение, как всегда, хорошее. Выигрывать всегда хорошо — лучше, чем проигрывать. А что касается холода — на поле он не чувствуется».



Россияне — действующие чемпионы Европы. Помимо защиты титула, сборная решает на турнире еще одну задачу: команда хочет завоевать путевку на Кубок мира, который состоится в следующем году в Сан-Франциско.