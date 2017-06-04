Сборная России по регби-7 не смогла пробиться в финал первого этапа ЧЕ

Сегодня сборная России по
регби-7 поборется за бронзу первого этапа чемпионата Европы. Турнир проходит в Москве.
Хозяева соревнований выступали в ранге действующих чемпионов Старого Света и считались одними из главных претендентов на титул. Накануне на групповом этапе россияне подтвердили этот статус тремя убедительными победами, а сегодня в четвертьфинале оказались сильнее соперников из Грузии.
Но в полуфинале против сборной России вышли ирландцы и в упорной борьбе сумели взять верх — 28:21. Россияне не стали списывать проигрыш на невезение.
Владислав Лазаренко, игрок сборной России: «Самое сложное было владеть мячом. Мы провалили полностью первый тайм, мы отдали мяч сопернику, мы отдали их начальные удары, мы раки провалили полностью, мы землю отдали сопернику, не делали захваты, поэтому мы проиграли».
Теперь в матче за третье место россияне сыграют с итальянцами. Накануне команды встречались на групповом этапе, и сборная России победила со счетом 27:0. В команде обещают выиграть и на этот раз. Каждый успех добавляет россиянам рейтинговых очков. Они необходимы для того, чтобы завоевать путевку на Кубок мира — 2018.
Но в полуфинале против сборной России вышли ирландцы и в упорной борьбе сумели взять верх — 28:21. Россияне не стали списывать проигрыш на невезение.
Владислав Лазаренко, игрок сборной России: «Самое сложное было владеть мячом. Мы провалили полностью первый тайм, мы отдали мяч сопернику, мы отдали их начальные удары, мы раки провалили полностью, мы землю отдали сопернику, не делали захваты, поэтому мы проиграли».
Теперь в матче за третье место россияне сыграют с итальянцами. Накануне команды встречались на групповом этапе, и сборная России победила со счетом 27:0. В команде обещают выиграть и на этот раз. Каждый успех добавляет россиянам рейтинговых очков. Они необходимы для того, чтобы завоевать путевку на Кубок мира — 2018.
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