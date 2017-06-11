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  • 11.06, 15:34

    Топ-менеджер «Роснано» Горьков арестован на два месяца

    1 комментарий
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    <nobr>Топ-менеджер</nobr> «Роснано» Горьков арестован на два месяца

    Топ-менеджер «Роснано» Горьков арестован на два месяца

    <nobr>Топ-менеджер</nobr> «Роснано» Горьков арестован на два месяца
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Басманный суд Москвы санкционировал арест управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

    Елена Ленская, судья: «Избрать в отношении обвиняемого Горькова меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 дней, то есть до 9 августа 2017 года».

    Таким образом, ходатайство следствия об аресте было удовлетворено, сообщает «Интерфакс».

    Ранее сегодня топ-менеджеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он осуществлял махинации с деньгами «Роснано» в период с 2011 по 2013 год через «Смоленский банк». Речь идет о сумме от 460 до 740 миллионов рублей.

    Как сообщалось, Андрей Горьков был задержан в Москве в субботу. Это произошло после того, как он приобрел билет для вылета за рубеж.

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