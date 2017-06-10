Топ-менеджер «Роснано» задержан в Москве после покупки билета на самолет

В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Отмечается, что в отношении Горькова возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.



По версии следствия, Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 год размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в ООО КБ «Смоленский банк» под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически — в целях финансирования деятельности банка.



Отмечается, что речь может идти о размещении средств на сумму от 460 до 740 миллионов рублей. При этом, как подчеркивают в СК, действия Горькова противоречили как интересам «Роснано», так и интересам его единственного акционера — государства.



Горькова задержали после покупки билета для вылета за рубеж. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.