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  • 10.06, 16:51

    Топ-менеджер «Роснано» задержан в Москве после покупки билета на самолет

    2 комментария
    <nobr>Топ-менеджер</nobr> «Роснано» задержан в Москве после покупки билета на самолет

    Топ-менеджер «Роснано» задержан в Москве после покупки билета на самолет

    <nobr>Топ-менеджер</nobr> «Роснано» задержан в Москве после покупки билета на самолет
  • Фото: bryanskobl.ru

    • В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

    Отмечается, что в отношении Горькова возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

    По версии следствия, Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 год размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в ООО КБ «Смоленский банк» под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически — в целях финансирования деятельности банка.

    Отмечается, что речь может идти о размещении средств на сумму от 460 до 740 миллионов рублей. При этом, как подчеркивают в СК, действия Горькова противоречили как интересам «Роснано», так и интересам его единственного акционера — государства.

    Горькова задержали после покупки билета для вылета за рубеж. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.

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