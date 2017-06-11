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  • 11.06, 12:33

    Задержанному топ-менеджеру «Роснано» предъявлено обвинение

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    Задержанному топ-менеджеру «Роснано» предъявлено обвинение

    Задержанному <nobr>топ-менеджеру</nobr> «Роснано» предъявлено обвинение

    Следственный комитет РФ предъявил обвинение управляющему директору по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрею Горькову, задержанному накануне.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Царёву, топ-менеджеру предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Обвиняемый доставлен в суд.

    Ранее сообщалось, что Андрей Горьков был задержан в Москве после покупки билета для вылета за рубеж. Его подозревают в махинациях с деньгами «Роснано», осуществленных в период с 2011 по 2013 год через «Смоленский банк». Речь идет о сумме от 460 до 740 миллионов рублей.

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