Задержанному топ-менеджеру «Роснано» предъявлено обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение управляющему директору по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрею Горькову, задержанному накануне.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Царёву, топ-менеджеру предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Обвиняемый доставлен в суд.
Ранее сообщалось, что Андрей Горьков был задержан в Москве после покупки билета для вылета за рубеж. Его подозревают в махинациях с деньгами «Роснано», осуществленных в период с 2011 по 2013 год через «Смоленский банк». Речь идет о сумме от 460 до 740 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Андрей Горьков был задержан в Москве после покупки билета для вылета за рубеж. Его подозревают в махинациях с деньгами «Роснано», осуществленных в период с 2011 по 2013 год через «Смоленский банк». Речь идет о сумме от 460 до 740 миллионов рублей.
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