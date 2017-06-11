Дополнительные силы стянуты в зону спецоперации в Подмосковье

В подмосковный поселок Кратово, где мужчина устроил стрельбу по людям, прибывают дополнительные силы полиции и Росгвардии.
Как сообщает РИА Новости, через зону оцепления проехали два грузовика — военный и полицейский. Проехал также бронированный автомобиль «Тигр» Росгвардии.
По данным ТАСС, сейчас в операции по поимке преступника задействованы около 200 сотрудников МВД.
Погибли четыре человека. Преступнику удалось сбежать, однако вскоре его обнаружили и блокировали.
Дороги и улицы в районе проведения операции перекрыты. Местным жителям пока не разрешают вернуться в свои дома.
По данным ТАСС, сейчас в операции по поимке преступника задействованы около 200 сотрудников МВД.
Погибли четыре человека. Преступнику удалось сбежать, однако вскоре его обнаружили и блокировали.
Дороги и улицы в районе проведения операции перекрыты. Местным жителям пока не разрешают вернуться в свои дома.
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