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  • 11.06, 00:24

    Дополнительные силы стянуты в зону спецоперации в Подмосковье

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    • Фото РИА Новости, Максим Блинов
    Дополнительные силы стянуты в зону спецоперации в Подмосковье

    Дополнительные силы стянуты в зону спецоперации в Подмосковье

    Дополнительные силы стянуты в зону спецоперации в Подмосковье
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • В подмосковный поселок Кратово, где мужчина устроил стрельбу по людям, прибывают дополнительные силы полиции и Росгвардии.

    Как сообщает РИА Новости, через зону оцепления проехали два грузовика — военный и полицейский. Проехал также бронированный автомобиль «Тигр» Росгвардии.

    По данным ТАСС, сейчас в операции по поимке преступника задействованы около 200 сотрудников МВД.

    Напомним, в поселке Кратово Раменского района местный житель открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Погибли четыре человека. Преступнику удалось сбежать, однако вскоре его обнаружили и блокировали.

    Дороги и улицы в районе проведения операции перекрыты. Местным жителям пока не разрешают вернуться в свои дома.

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