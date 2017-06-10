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  • 10.06, 22:54

    Сбежавший «кратовский стрелок» найден и блокирован силовиками

    2 комментария
    Сбежавший «кратовский стрелок» найден и блокирован силовиками

    Сбежавший «кратовский стрелок» найден и блокирован силовиками

    Сбежавший «кратовский стрелок» найден и блокирован силовиками

    Правоохранители установили местонахождение мужчины, который убил четырех человек в Раменском районе Подмосковья и скрылся с места преступления.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступник блокирован на соседней улице. В районе операции время от времени в поселке слышны одиночные взрывы.

    Как сообщалось, вечером 10 июня мужчина забаррикадировался в частном доме в поселке Кратово и открыл стрельбу по прохожим. Росгвардия начала штурм здания, но вооруженному преступнику удалось уйти с места преступления.

    Источник в экстренных службах региона сообщил, что дом, который подвергся штурму, горит по всей площади. Пожарных пока не допускают в район спецоперации.

    По данным ГУ МВД, в результате стрельбы погибли четыре человека. Она могла произойти из-за бытового конфликта. Известно также, что у стрелявшего мужчины имелись проблемы с психикой.

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