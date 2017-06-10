Сбежавший «кратовский стрелок» найден и блокирован силовиками

Правоохранители установили местонахождение мужчины, который убил четырех человек в Раменском районе Подмосковья и скрылся с места преступления.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступник блокирован на соседней улице. В районе операции время от времени в поселке слышны одиночные взрывы.
Как сообщалось, вечером 10 июня мужчина забаррикадировался в частном доме в поселке Кратово и открыл стрельбу по прохожим. Росгвардия начала штурм здания, но вооруженному преступнику удалось уйти с места преступления.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что дом, который подвергся штурму, горит по всей площади. Пожарных пока не допускают в район спецоперации.
погибли четыре человека. Она могла произойти из-за бытового конфликта. Известно также, что у стрелявшего мужчины имелись проблемы с психикой.
Как сообщалось, вечером 10 июня мужчина забаррикадировался в частном доме в поселке Кратово и открыл стрельбу по прохожим. Росгвардия начала штурм здания, но вооруженному преступнику удалось уйти с места преступления.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что дом, который подвергся штурму, горит по всей площади. Пожарных пока не допускают в район спецоперации.
погибли четыре человека. Она могла произойти из-за бытового конфликта. Известно также, что у стрелявшего мужчины имелись проблемы с психикой.
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