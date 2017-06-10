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  • 10.06, 21:22

    Расстрелявший людей в Подмосковье мужчина сбежал с места ЧП

    3 комментария
    Расстрелявший людей в Подмосковье мужчина сбежал с места ЧП

    Расстрелявший людей в Подмосковье мужчина сбежал с места ЧП

    Расстрелявший людей в Подмосковье мужчина сбежал с места ЧП

    Устроившему стрельбу в поселке Кратово Раменского района Подмосковья удалось скрыться из дома.

    Спецоперация в подмосковном поселке: прямая трансляция

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка».

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в СУ СК по Московской области, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

    Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в подмосковном Кратове. По разным данным, погибли от трех до четырех человек. Также сообщается о троих пострадавших. Источник сообщил «Интерфаксу», что женщина, раненная во время стрельбы, скончалась в больнице.

    Из сообщения источника: «Около 19:20 женщина 1985 года рождения, раненная во время стрельбы в Кратове, скончалась во время операции. Ее муж находится в тяжелом состоянии».

    По предварительным данным, стрельба произошла из-за бытового конфликта. Возможно, причиной стала ссора с семьей или соседями. В МВД сообщили, что мужчина 1967 года рождения забаррикадировался в своем доме. Там, помимо него, живут еще четыре семьи, которые фактически оказались в заложниках. Очевидцы говорят, что мужчина живет с матерью и, вероятно, страдает психическим расстройством. Когда-то он служил в горячей точке.

    Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что силовики не могли войти в дом в подмосковном Кратове, где забаррикадировался устроивший стрельбу мужчина, потому что тот, предположительно, был вооружен гранатой. Сообщалось, что мужчина вступил в перестрелку с правоохранительными органами. Он закидал силовиков гранатами, велась постоянная стрельба. Сотрудники Росгвардии пытались штурмом взять дом, часть которого горела.

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