Расстрелявший людей в Подмосковье мужчина сбежал с места ЧП

Устроившему стрельбу в поселке Кратово Раменского района Подмосковья удалось скрыться из дома.
Спецоперация в подмосковном поселке: прямая трансляция
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в СУ СК по Московской области, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в подмосковном Кратове. По разным данным, погибли от трех до четырех человек. Также сообщается о троих пострадавших. Источник сообщил «Интерфаксу», что женщина, раненная во время стрельбы, скончалась в больнице.
Из сообщения источника: «Около 19:20 женщина 1985 года рождения, раненная во время стрельбы в Кратове, скончалась во время операции. Ее муж находится в тяжелом состоянии».
По предварительным данным, стрельба произошла из-за бытового конфликта. Возможно, причиной стала ссора с семьей или соседями. В МВД сообщили, что мужчина 1967 года рождения забаррикадировался в своем доме. Там, помимо него, живут еще четыре семьи, которые фактически оказались в заложниках. Очевидцы говорят, что мужчина живет с матерью и, вероятно, страдает психическим расстройством. Когда-то он служил в горячей точке.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что силовики не могли войти в дом в подмосковном Кратове, где забаррикадировался устроивший стрельбу мужчина, потому что тот, предположительно, был вооружен гранатой. Сообщалось, что мужчина вступил в перестрелку с правоохранительными органами. Он закидал силовиков гранатами, велась постоянная стрельба. Сотрудники Росгвардии пытались штурмом взять дом, часть которого горела.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в СУ СК по Московской области, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в подмосковном Кратове. По разным данным, погибли от трех до четырех человек. Также сообщается о троих пострадавших. Источник сообщил «Интерфаксу», что женщина, раненная во время стрельбы, скончалась в больнице.
Из сообщения источника: «Около 19:20 женщина 1985 года рождения, раненная во время стрельбы в Кратове, скончалась во время операции. Ее муж находится в тяжелом состоянии».
По предварительным данным, стрельба произошла из-за бытового конфликта. Возможно, причиной стала ссора с семьей или соседями. В МВД сообщили, что мужчина 1967 года рождения забаррикадировался в своем доме. Там, помимо него, живут еще четыре семьи, которые фактически оказались в заложниках. Очевидцы говорят, что мужчина живет с матерью и, вероятно, страдает психическим расстройством. Когда-то он служил в горячей точке.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что силовики не могли войти в дом в подмосковном Кратове, где забаррикадировался устроивший стрельбу мужчина, потому что тот, предположительно, был вооружен гранатой. Сообщалось, что мужчина вступил в перестрелку с правоохранительными органами. Он закидал силовиков гранатами, велась постоянная стрельба. Сотрудники Росгвардии пытались штурмом взять дом, часть которого горела.
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