Похищенного сектантами мальчика из Москвы передали бабушке

В июле 2016 года в полицейских ориентировках и на сайтах, которые занимаются розыском пропавших людей, появилась фотография пятилетнего москвича Яши Зиборова. Розыск был объявлен сначала по всей России, а чуть позже к поиску мальчика за границей подключился и Интерпол.
Бабушка с дедушкой, которые заявили о пропаже внука, ни минуты не сомневались в том, что мальчик жив, ведь похитительницей была его родная мать. Но это совсем не означало, что малышу не грозит серьезная опасность.
Яков оказался в самом настоящем аду — в секте «Каула Дхарма». Это что-то среднее между лжепророками и порносообществом. Пока малыш учился выговаривать нецензурные слова, его мать снималась в порнофильмах и занималась проституцией.
Возглавлял секту некто Сергей Кириенко, назвавший себя брахманом — почти богом. Недавно он был арестован Интерполом в Болгарии. Молодые наложницы, как правило матери-одиночки, добровольно снимались в порнофильмах и торговали телом ради этого духовного шарлатана. Но еще более страшно то, что и детей этот маньяк завлекал в пучину разврата.
Маму Якова тоже арестовали, но уже в Мексике. Такое безобидное, на первый взгляд, занятие йогой превратилось в преступный порносиндикат мирового уровня. Что касается самого Якова, то его вообще нашли в Могилёве. За это спасибо белорусским патрульным на дороге. Они остановили машину для проверки документов. Вместе с двумя чужими взрослыми мужчинами оказался маленький мальчик. Сегодня Яшу наконец-то вернули бабушке.
Подробности — в видеоматериале.
Яков оказался в самом настоящем аду — в секте «Каула Дхарма». Это что-то среднее между лжепророками и порносообществом. Пока малыш учился выговаривать нецензурные слова, его мать снималась в порнофильмах и занималась проституцией.
Возглавлял секту некто Сергей Кириенко, назвавший себя брахманом — почти богом. Недавно он был арестован Интерполом в Болгарии. Молодые наложницы, как правило матери-одиночки, добровольно снимались в порнофильмах и торговали телом ради этого духовного шарлатана. Но еще более страшно то, что и детей этот маньяк завлекал в пучину разврата.
Маму Якова тоже арестовали, но уже в Мексике. Такое безобидное, на первый взгляд, занятие йогой превратилось в преступный порносиндикат мирового уровня. Что касается самого Якова, то его вообще нашли в Могилёве. За это спасибо белорусским патрульным на дороге. Они остановили машину для проверки документов. Вместе с двумя чужими взрослыми мужчинами оказался маленький мальчик. Сегодня Яшу наконец-то вернули бабушке.
Подробности — в видеоматериале.
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