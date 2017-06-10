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  • 10.06, 19:52

    Пилот упавшего под Саратовом легкомоторного самолета умер в больнице

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    Пилот упавшего под Саратовом легкомоторного самолета умер в больнице

    Пилот упавшего под Саратовом легкомоторного самолета умер в больнице

    Пилот упавшего под Саратовом легкомоторного самолета умер в больнице
  • Фото: aerokursk /vk.com

    • Пострадавший пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Саратовской области, скончался в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в Саратовской транспортной прокуратуре.

    Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, самолет при взлете задел дерево. По факту произошедшего проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет «Бекас» совершил жесткую посадку вблизи села Нижняя Чернавка в Вольском районе Саратовской области.

    В результате пострадал пилот 1962 года рождения. Его госпитализировали с ушибом грудной клетки и травмой ноги. Медики изначально заявляли, что его жизнь находится вне опасности.

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