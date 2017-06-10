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  • 10.06, 12:18

    Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет

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    Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет

    Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет

    Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет
  • Фото: yusut.sledcom.ru

    • Легкомоторный самолет, с которым произошло ЧП в Вольском районе Саратовском области, не имел разрешения на взлет. Об этом сообщили в прокуратуре.

    Станислав Прохоров, заместитель транспортного прокурора региона: «Мы связались с аэронавигацией (Центром управления полетами в области — ред.), они сказали, что все, кто подавал запрос на вылет, благополучно сели».

    Он добавил, что самолет, по предварительным данным, принадлежит пензенской фирме, он выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами.

    Станислав Прохоров: «Однако эти данные еще предстоит проверить».

    По его словам, после жесткой посадки была сформирована оперативная группа, которая выехала на место ЧП, чтобы осмотреть самолет и установить все детали случившегося, пишет ТАСС.

    В свою очередь глава муниципального района Виталий Матвеев подтвердил, что борт принадлежит пензенской компании и совершал полет над полями. По его словам, самолет задел верхушку деревьев, поэтому пришлось произвести экстренную посадку. Сам пилот находится в тяжелом состоянии.

    Виталий Матвеев: «Самолет совершал пробный полет над полями сельхозтоваропроизводителей, которые принадлежат пензенской компании. Самолет задел верхушку деревьев, произошло ЧП. Пилот находится в тяжелом состоянии».

    Сообщение о ЧП с самолетом типа «Бекас-Б» поступило спасателям в 8:30 по местному времени (7:30 по Москве). Борт совершил жесткую посадку в районе села Нижняя Чернавка. В результате пострадал пилот 1962 года рождения. Он доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и травмой ноги. По оценкам врачей, его жизнь вне опасности. Тем временем Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. По данным ведомства, пилоту пришлось экстренно сесть из-за неполадок с двигателем.

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