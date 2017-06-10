Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет

Легкомоторный самолет, с которым произошло ЧП в Вольском районе Саратовском области, не имел разрешения на взлет. Об этом сообщили в прокуратуре.
Станислав Прохоров, заместитель транспортного прокурора региона: «Мы связались с аэронавигацией (Центром управления полетами в области — ред.), они сказали, что все, кто подавал запрос на вылет, благополучно сели».
Он добавил, что самолет, по предварительным данным, принадлежит пензенской фирме, он выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами.
Станислав Прохоров: «Однако эти данные еще предстоит проверить».
По его словам, после жесткой посадки была сформирована оперативная группа, которая выехала на место ЧП, чтобы осмотреть самолет и установить все детали случившегося, пишет ТАСС.
В свою очередь глава муниципального района Виталий Матвеев подтвердил, что борт принадлежит пензенской компании и совершал полет над полями. По его словам, самолет задел верхушку деревьев, поэтому пришлось произвести экстренную посадку. Сам пилот находится в тяжелом состоянии.
Виталий Матвеев: «Самолет совершал пробный полет над полями сельхозтоваропроизводителей, которые принадлежат пензенской компании. Самолет задел верхушку деревьев, произошло ЧП. Пилот находится в тяжелом состоянии».
Сообщение о ЧП с самолетом типа «Бекас-Б» поступило спасателям в 8:30 по местному времени (7:30 по Москве). Борт совершил жесткую посадку в районе села Нижняя Чернавка. В результате пострадал пилот 1962 года рождения. Он доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и травмой ноги. По оценкам врачей, его жизнь вне опасности. Тем временем Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. По данным ведомства, пилоту пришлось экстренно сесть из-за неполадок с двигателем.
Он добавил, что самолет, по предварительным данным, принадлежит пензенской фирме, он выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами.
Станислав Прохоров: «Однако эти данные еще предстоит проверить».
По его словам, после жесткой посадки была сформирована оперативная группа, которая выехала на место ЧП, чтобы осмотреть самолет и установить все детали случившегося, пишет ТАСС.
В свою очередь глава муниципального района Виталий Матвеев подтвердил, что борт принадлежит пензенской компании и совершал полет над полями. По его словам, самолет задел верхушку деревьев, поэтому пришлось произвести экстренную посадку. Сам пилот находится в тяжелом состоянии.
Виталий Матвеев: «Самолет совершал пробный полет над полями сельхозтоваропроизводителей, которые принадлежат пензенской компании. Самолет задел верхушку деревьев, произошло ЧП. Пилот находится в тяжелом состоянии».
Сообщение о ЧП с самолетом типа «Бекас-Б» поступило спасателям в 8:30 по местному времени (7:30 по Москве). Борт совершил жесткую посадку в районе села Нижняя Чернавка. В результате пострадал пилот 1962 года рождения. Он доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и травмой ноги. По оценкам врачей, его жизнь вне опасности. Тем временем Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. По данным ведомства, пилоту пришлось экстренно сесть из-за неполадок с двигателем.
Комментарии