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  • 10.06, 10:48

    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Саратовом, пострадал пилот

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    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Саратовом, пострадал пилот

    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Саратовом, пострадал пилот

    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Саратовом, пострадал пилот
  • Фото: airliners.net

    • Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Вольском районе Саратовской области.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вблизи села Нижняя Чернавка совершил жесткую посадку самолет «Бекас», выполнявший орошение сельскохозяйственных полей.

    По словам источника, в результате ЧП пострадал пилот воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.

    В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что самолет только набирал высоту и упал примерно с высоты около пяти метров, пострадавший пилот с травмой ноги госпитализирован.

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