Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Саратовом, пострадал пилот

Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Вольском районе Саратовской области.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вблизи села Нижняя Чернавка совершил жесткую посадку самолет «Бекас», выполнявший орошение сельскохозяйственных полей.
По словам источника, в результате ЧП пострадал пилот воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что самолет только набирал высоту и упал примерно с высоты около пяти метров, пострадавший пилот с травмой ноги госпитализирован.
По словам источника, в результате ЧП пострадал пилот воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что самолет только набирал высоту и упал примерно с высоты около пяти метров, пострадавший пилот с травмой ноги госпитализирован.
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