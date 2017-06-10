МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в Москве

Спасатели предупредили, что в столице в субботу днем резко ухудшатся погодные условия.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «С 15:00 до 24:00 в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с».
По данным спасателей, во время гроз с сильными порывами ветра возможны обрывы линий электропередачи, а также повал деревьев, повреждение кровель на крышах домов, падение широкоформатных и слабо закрепленных конструкций.
Не исключено, что буйство стихии может привести к травмированию людей и заторам на дорогах. Кроме того, в МЧС предупреждают об опасности ударов молний в объекты, не оборудованные громоотводами.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. Переждите непогоду в капитальном строении. По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».
В ведомстве напомнили, что в случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 101.
обрушился мощный ураган. Жертвами удара стихии в столичном регионе стали 16 человек. Люди гибли под упавшими деревьями и различными конструкциями.
По данным спасателей, во время гроз с сильными порывами ветра возможны обрывы линий электропередачи, а также повал деревьев, повреждение кровель на крышах домов, падение широкоформатных и слабо закрепленных конструкций.
Не исключено, что буйство стихии может привести к травмированию людей и заторам на дорогах. Кроме того, в МЧС предупреждают об опасности ударов молний в объекты, не оборудованные громоотводами.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. Переждите непогоду в капитальном строении. По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».
В ведомстве напомнили, что в случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 101.
обрушился мощный ураган. Жертвами удара стихии в столичном регионе стали 16 человек. Люди гибли под упавшими деревьями и различными конструкциями.
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