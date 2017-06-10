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  • 10.06, 18:21

    МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в Москве

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    • Фото: Свечников Евгений / ТАСС
    МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в Москве

    МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в Москве

    МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в Москве
  • Фото: Свечников Евгений / ТАСС

    • Спасатели предупредили, что в столице в субботу днем резко ухудшатся погодные условия.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «С 15:00 до 24:00 в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с».

    По данным спасателей, во время гроз с сильными порывами ветра возможны обрывы линий электропередачи, а также повал деревьев, повреждение кровель на крышах домов, падение широкоформатных и слабо закрепленных конструкций.

    Не исключено, что буйство стихии может привести к травмированию людей и заторам на дорогах. Кроме того, в МЧС предупреждают об опасности ударов молний в объекты, не оборудованные громоотводами.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. Переждите непогоду в капитальном строении. По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».

    В ведомстве напомнили, что в случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 101.

    Напомним, в конце мая на столицу обрушился мощный ураган. Жертвами удара стихии в столичном регионе стали 16 человек. Люди гибли под упавшими деревьями и различными конструкциями.

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