Специалисты рассказали о главных угрозах в городе во время урагана

В Москве и Петербурге, в Челябинске и Набережных Челнах — предупреждение за предупреждением, МЧС сыплет
СМС-сообщениями. Это после упреков о том, что о настоящем урагане в Москве не предупредили. За один час непогоды в столице — 15 погибших, десятки раненых, сорванные крыши, вывернутые с корнем деревья.
Казалось, что спасения не было, а сегодня Гидрометцентр уверяет, что предупреждал. Но говорили о штормовом ветре. А оказалось, что за один час столица превратилась в «зону боевых действий». МЧС якобы наказало операторам связи разослать оповещения, но странный текст про желтый уровень опасности получили лишь единицы. Вопрос даже не в том, что мало кто понимает, что это значит. Вопрос в другом: кто из получивших отреагировал?
Корреспондент НТВ Сергей Морозов уверен: СМС не спасает. Поможет только реальное знание, что делать. Ведь городским жителям кажется, что они в безопасности.
На любительских кадрах видно: люди привыкли думать, что все под контролем, кто-то подумал о безопасности, остается только достать телефон и снимать. Оказавшись в самом центре шквала, люди вынимают гаджеты вместо того, чтобы бежать со всех ног.
Как вести себя во время удара стихии, можно узнать на своем опыте, а можно — из уроков по безопасности. Кадры с места события для НТВ разобрал спасатель со стажем Сергей Щетинин.
Сергей Щетинин, председатель Высшего совета общероссийской общественной организации Российский союз спасателей: «Здесь человек под грибком что-то пытается сделать. Хотя эта конструкция может обрушиться и ударить по голове. А тут большое дерево, народ идет, не отходя, а близко к нему».
Городские жители любят и берегут деревья — зеленые легкие города. Но именно деревья, не рекламные щиты, не листы металла, убили в тот день больше всего москвичей. Тополь, когда-то украшавший парк, смял и порвал мощную железную ограду. Теперь видно, что дерево было насквозь гнилое.
Сергей Пальчиков, руководитель школы ухода за деревьями «Здоровый лес»: «Сгнившая корневая система, масса дерева огромная — несколько тонн. Естественно, снижение эластичности привело к тому, что ствол ушел в эту сторону».
Сергей Пальчиков уже много лет изучает городские деревья и считает, что опасна примерно половина из них. У многих раздвоенные стволы, которые легко валятся, а другие сгнили изнутри — и не нужно урагана, чтобы сотни килограммов обрушились кому-нибудь на голову. Есть научные методы, чтобы определить риск.
Сергей Пальчиков: «Я начинаю проводить исследование, мы увидим по распечатке состав этого дерева. Это резистометр, он показывает, есть ли в стволе пустоты».
По закону, отвечает за каждое дерево балансодержатель территории. Например, управляющая компания, если территория придомовая. Но как отвечает? Федеральных правил ухода за деревьями нет, их принимают муниципалитеты, и в итоге ответственность наступает где-то в суде, если дело дойдет до него. А чтобы судиться, надо фиксировать обстоятельства дела, но пострадавшим часто не до того.
Станислав Сиптиц, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. Никонова, пострадавший: «Выйти из машины не успел, справа упал большой тополь — все. Автомобиль — смятая крыша, выбито лобовое стекло. Я получил ушибы спинного мозга».
И это при скорости ветра в 28 м/с, хотя в США ураганы идут на скорости 60 м/с. Жители города позже обвиняли МЧС в том, что предупреждения были слишком неопределенными, но даже специалисты не представляли, насколько драматично все будет развиваться.
Михаил Локощенко, метеоролог, ведущий научный сотрудник МГУ: «Действительно, фронт надвигался на Москву очень быстро. И надо учесть, что в городе в условиях городской застройки, в уличных каньонах, скорость ветра, конечно, усиливается. Вот все это вместе наложилось, вошло в резонанс, разные факторы и привели вот к такому шквалу».
Это может не повториться еще 10 лет, а может случиться завтра — в эпоху перемены климата природные катаклизмы возникают чаще. Если вдруг вы попали в зону шквала, держитесь подальше от оборванных проводов и не прячьтесь под навесами — вот что советуют опытные спасатели. А самый надежный вариант: запишитесь на курсы безопасности, чтобы не вспоминать правила выживания, когда уже придется выживать.
Корреспондент НТВ Сергей Морозов уверен: СМС не спасает. Поможет только реальное знание, что делать. Ведь городским жителям кажется, что они в безопасности.
На любительских кадрах видно: люди привыкли думать, что все под контролем, кто-то подумал о безопасности, остается только достать телефон и снимать. Оказавшись в самом центре шквала, люди вынимают гаджеты вместо того, чтобы бежать со всех ног.
Как вести себя во время удара стихии, можно узнать на своем опыте, а можно — из уроков по безопасности. Кадры с места события для НТВ разобрал спасатель со стажем Сергей Щетинин.
Сергей Щетинин, председатель Высшего совета общероссийской общественной организации Российский союз спасателей: «Здесь человек под грибком что-то пытается сделать. Хотя эта конструкция может обрушиться и ударить по голове. А тут большое дерево, народ идет, не отходя, а близко к нему».
Городские жители любят и берегут деревья — зеленые легкие города. Но именно деревья, не рекламные щиты, не листы металла, убили в тот день больше всего москвичей. Тополь, когда-то украшавший парк, смял и порвал мощную железную ограду. Теперь видно, что дерево было насквозь гнилое.
Сергей Пальчиков, руководитель школы ухода за деревьями «Здоровый лес»: «Сгнившая корневая система, масса дерева огромная — несколько тонн. Естественно, снижение эластичности привело к тому, что ствол ушел в эту сторону».
Сергей Пальчиков уже много лет изучает городские деревья и считает, что опасна примерно половина из них. У многих раздвоенные стволы, которые легко валятся, а другие сгнили изнутри — и не нужно урагана, чтобы сотни килограммов обрушились кому-нибудь на голову. Есть научные методы, чтобы определить риск.
Сергей Пальчиков: «Я начинаю проводить исследование, мы увидим по распечатке состав этого дерева. Это резистометр, он показывает, есть ли в стволе пустоты».
По закону, отвечает за каждое дерево балансодержатель территории. Например, управляющая компания, если территория придомовая. Но как отвечает? Федеральных правил ухода за деревьями нет, их принимают муниципалитеты, и в итоге ответственность наступает где-то в суде, если дело дойдет до него. А чтобы судиться, надо фиксировать обстоятельства дела, но пострадавшим часто не до того.
Станислав Сиптиц, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. Никонова, пострадавший: «Выйти из машины не успел, справа упал большой тополь — все. Автомобиль — смятая крыша, выбито лобовое стекло. Я получил ушибы спинного мозга».
И это при скорости ветра в 28 м/с, хотя в США ураганы идут на скорости 60 м/с. Жители города позже обвиняли МЧС в том, что предупреждения были слишком неопределенными, но даже специалисты не представляли, насколько драматично все будет развиваться.
Михаил Локощенко, метеоролог, ведущий научный сотрудник МГУ: «Действительно, фронт надвигался на Москву очень быстро. И надо учесть, что в городе в условиях городской застройки, в уличных каньонах, скорость ветра, конечно, усиливается. Вот все это вместе наложилось, вошло в резонанс, разные факторы и привели вот к такому шквалу».
Это может не повториться еще 10 лет, а может случиться завтра — в эпоху перемены климата природные катаклизмы возникают чаще. Если вдруг вы попали в зону шквала, держитесь подальше от оборванных проводов и не прячьтесь под навесами — вот что советуют опытные спасатели. А самый надежный вариант: запишитесь на курсы безопасности, чтобы не вспоминать правила выживания, когда уже придется выживать.
На Москву в понедельник днем обрушился ураган, который вырывал с корнем деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые.Posted by НТВ on Monday, 29 May 2017
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