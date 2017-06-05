Число жертв урагана в столичном регионе возросло до 16: в больнице умер ребенок

Количество погибших в результате буйства стихии в Московском регионе возросло до 16. Один из пострадавших скончался в столичной клинике.
Накануне в больнице скончался ребенок из Люберец, который был ранен во время буйства стихии, обрушившейся на столичный регион 29 мая. Таким образом, число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до шести. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в результате урагана погибли один ребенок и четверо взрослых. Общее число жертв в Москве и Московской области теперь увеличилось до 16.
Минздрав Московской области: «2 июня пациент был переведен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ в Москве) и там 4 июня умер».
В ведомстве уточнили, что ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».
Минздрав Московской области: «2 июня пациент был переведен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ в Москве) и там 4 июня умер».
В ведомстве уточнили, что ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».
На Москву в понедельник днем обрушился ураган, который вырывал с корнем деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые.Posted by НТВ on Monday, 29 May 2017
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