Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 19:39

    Тереза Мэй приступила к формированию нового правительства

    комментировать

    Тереза Мэй приступила к формированию нового правительства

    Тереза Мэй приступила к формированию нового правительства

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уже занимается созданием нового правительства.

    По словам Мэй, в данный момент именно это является ее приоритетной задачей.

    Тереза Мэй: «Сейчас в национальных интересах важно собрать правительство, учитывая предстоящие переговоры по Brexit. Я занимаюсь формированием правительства, которое будет скоро создано, и это для меня сейчас главное».

    При этом премьер-министр подчеркнула, что консерваторы остаются единственной партией, способной сформировать кабмин. Мэй также добавила, что переговоры по условиям выхода Британии из ЕС начнутся по плану — 19 июня, передает Sky News.

    Ранее Тереза Мэй побывала на приеме у королевы Великобритании Елизаветы Второй и получила разрешение на формирование нового кабинета министров, несмотря на потерю нескольких мест на выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев.

    Согласно последним итогам выборов, голосование, которое инициировала Мэй, обернулось провалом для консерваторов. Они не просто не получили новых мест в палате общин, но и потеряли немало кресел, отдав их своим противникам-лейбористам. И теперь, хотя формально консерваторы и лидируют, абсолютного большинства мест в парламенте они не получат.

    Новости по теме

    Великобритания выходит из ЕС

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru