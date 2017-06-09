Тереза Мэй приступила к формированию нового правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уже занимается созданием нового правительства.
По словам Мэй, в данный момент именно это является ее приоритетной задачей.
Тереза Мэй: «Сейчас в национальных интересах важно собрать правительство, учитывая предстоящие переговоры по Brexit. Я занимаюсь формированием правительства, которое будет скоро создано, и это для меня сейчас главное».
При этом премьер-министр подчеркнула, что консерваторы остаются единственной партией, способной сформировать кабмин. Мэй также добавила, что переговоры по условиям выхода Британии из ЕС начнутся по плану — 19 июня, передает Sky News.
у королевы Великобритании Елизаветы Второй и получила разрешение на формирование нового кабинета министров, несмотря на потерю нескольких мест на выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев.
Согласно последним итогам выборов, голосование, которое инициировала Мэй, обернулось провалом для консерваторов. Они не просто не получили новых мест в палате общин, но и потеряли немало кресел, отдав их своим противникам-лейбористам. И теперь, хотя формально консерваторы и лидируют, абсолютного большинства мест в парламенте они не получат.
Тереза Мэй: «Сейчас в национальных интересах важно собрать правительство, учитывая предстоящие переговоры по Brexit. Я занимаюсь формированием правительства, которое будет скоро создано, и это для меня сейчас главное».
При этом премьер-министр подчеркнула, что консерваторы остаются единственной партией, способной сформировать кабмин. Мэй также добавила, что переговоры по условиям выхода Британии из ЕС начнутся по плану — 19 июня, передает Sky News.
у королевы Великобритании Елизаветы Второй и получила разрешение на формирование нового кабинета министров, несмотря на потерю нескольких мест на выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев.
Согласно последним итогам выборов, голосование, которое инициировала Мэй, обернулось провалом для консерваторов. Они не просто не получили новых мест в палате общин, но и потеряли немало кресел, отдав их своим противникам-лейбористам. И теперь, хотя формально консерваторы и лидируют, абсолютного большинства мест в парламенте они не получат.
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