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  • 09.06, 16:38

    Мэй получила разрешение королевы на формирование правительства

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    Мэй получила разрешение королевы на формирование правительства

    Мэй получила разрешение королевы на формирование правительства

    Премьер-министр Тереза Мэй нанесла визит королеве Великобритании Елизаветы Второй и получила разрешение на формирование кабинета министров.

    Об этом Мэй заявила во время своего выступления у резиденции на Даунинг-Стрит.

    Тереза Мэй: «Я только что была у королевы, я сформирую правительство».

    По данным РИА Новости, встреча у королевы была назначена на 12:30 (14:30 мск) и продолжалась около 15 минут.

    Это означает, что Тереза Мэй сохранит пост премьера и сформирует свой кабинет министров, несмотря на потерю нескольких мест на выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев.

    Ранее депутат британской Консервативной партии Анна Субри и лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвали премьер-министра задуматься об уходе с поста.

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