Мэй получила разрешение королевы на формирование правительства

Премьер-министр Тереза Мэй нанесла визит королеве Великобритании Елизаветы Второй и получила разрешение на формирование кабинета министров.
Об этом Мэй заявила во время своего выступления у резиденции на Даунинг-Стрит.
Тереза Мэй: «Я только что была у королевы, я сформирую правительство».
По данным РИА Новости, встреча у королевы была назначена на 12:30 (14:30 мск) и продолжалась около 15 минут.
Это означает, что Тереза Мэй сохранит пост премьера и сформирует свой кабинет министров, несмотря на потерю нескольких мест на выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев.
об уходе с поста.
Тереза Мэй: «Я только что была у королевы, я сформирую правительство».
По данным РИА Новости, встреча у королевы была назначена на 12:30 (14:30 мск) и продолжалась около 15 минут.
Это означает, что Тереза Мэй сохранит пост премьера и сформирует свой кабинет министров, несмотря на потерю нескольких мест на выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев.
об уходе с поста.
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