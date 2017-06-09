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  • 09.06, 10:34

    Тереза Мэй не намерена уходить в отставку

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    Тереза Мэй не намерена уходить в отставку

    Тереза Мэй не намерена уходить в отставку

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на итоги выборов.

    Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники, близкие к премьеру. Ожидается, что в 10:00 (12:00 по мск) Мэй выступит с заявлением по итогам выборов.

    Ранее депутат британской Консервативной партии Анна Субри и лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвали премьер-министра задуматься о уходе с поста.

    Субри стала первым представителем партии Мэй, которая озвучила мысль об уходе премьера с поста. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин также призвал Мэй уйти в отставку в связи с итогами выборов.

    Согласно обновленному прогнозу, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской — 261, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного, сообщает РИА Новости.

    Таким образом, консерваторы потеряют возможность сформировать правительство без оглядки на другие партии, для чего необходимо не меньше 326 мандатов. Лейбористы должны получить от 260 до 266 мест.

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