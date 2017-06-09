В Transparency International отказались извиняться перед Поклонской

Организация Transparency International ответила депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая опровергла заявление о наличии у нее квартиры в Донецке.
В организации заявили, что не сомневаются в подлинности своих документов и не собираются извиняться перед экс-прокурором Крыма.
Глеб Гавриш, руководитель пиар-отдела Transparency International Russia: «Нет, извиняться мы не будем. Мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы».
Также Гавриш заявил, что документы о квартире в Донецке были получены примерно неделю назад, а проверить выписку из украинского госреестра прав на недвижимое имущество может любой желающий. На вопрос о возможности ошибки в документах со стороны госреестра Гавриш ответа дать не смог, передает РИА Новости.
Напомним, ранее в Transparency International заявили, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру площадью 29,9 кв. м в Донецке. В организации подчеркнули, что эта недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую, а в неофициальной биографии депутата Госдумы говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. При этом уточнялось, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.
В ответ Поклонская назвала эти обвинения «наглой ложью». А сегодня экс-прокурор Крыма опровергла заявление Transparency International, опубликовав документы настоящей хозяйки квартиры в Донецке. При этом Поклонская подчеркнула, что Transparency распространила поддельные документы, а также сообщила, что теперь будет отвечать «тьфу на них!» в ответ на просьбу прокомментировать «расследования таких вот организаций».
Глеб Гавриш, руководитель пиар-отдела Transparency International Russia: «Нет, извиняться мы не будем. Мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы».
Также Гавриш заявил, что документы о квартире в Донецке были получены примерно неделю назад, а проверить выписку из украинского госреестра прав на недвижимое имущество может любой желающий. На вопрос о возможности ошибки в документах со стороны госреестра Гавриш ответа дать не смог, передает РИА Новости.
Напомним, ранее в Transparency International заявили, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру площадью 29,9 кв. м в Донецке. В организации подчеркнули, что эта недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую, а в неофициальной биографии депутата Госдумы говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. При этом уточнялось, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.
В ответ Поклонская назвала эти обвинения «наглой ложью». А сегодня экс-прокурор Крыма опровергла заявление Transparency International, опубликовав документы настоящей хозяйки квартиры в Донецке. При этом Поклонская подчеркнула, что Transparency распространила поддельные документы, а также сообщила, что теперь будет отвечать «тьфу на них!» в ответ на просьбу прокомментировать «расследования таких вот организаций».
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