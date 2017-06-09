Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
Онлайн на сайте
Второе слушание законопроекта о реновации
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 16:38

    В Transparency International отказались извиняться перед Поклонской

    комментировать

    В Transparency International отказались извиняться перед Поклонской

    В Transparency International отказались извиняться перед Поклонской

    Организация Transparency International ответила депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая опровергла заявление о наличии у нее квартиры в Донецке.

    В организации заявили, что не сомневаются в подлинности своих документов и не собираются извиняться перед экс-прокурором Крыма.

    Глеб Гавриш, руководитель пиар-отдела Transparency International Russia: «Нет, извиняться мы не будем. Мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы».

    Также Гавриш заявил, что документы о квартире в Донецке были получены примерно неделю назад, а проверить выписку из украинского госреестра прав на недвижимое имущество может любой желающий. На вопрос о возможности ошибки в документах со стороны госреестра Гавриш ответа дать не смог, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее в Transparency International заявили, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру площадью 29,9 кв. м в Донецке. В организации подчеркнули, что эта недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую, а в неофициальной биографии депутата Госдумы говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. При этом уточнялось, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

    В ответ Поклонская назвала эти обвинения «наглой ложью». А сегодня экс-прокурор Крыма опровергла заявление Transparency International, опубликовав документы настоящей хозяйки квартиры в Донецке. При этом Поклонская подчеркнула, что Transparency распространила поддельные документы, а также сообщила, что теперь будет отвечать «тьфу на них!» в ответ на просьбу прокомментировать «расследования таких вот организаций».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru