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  • 09.06, 16:38

    «Тьфу на них!»: Поклонская опровергла обвинения Transparency International

    5 комментариев

    «Тьфу на них!»: Поклонская опровергла обвинения Transparency International

    «Тьфу на них!»: Поклонская опровергла обвинения Transparency International

    Депутат Наталья Поклонская рассказала, кому на самом деле принадлежит квартира в Донецке, которую ей приписала организация Transparency International.

    Сотрудников Transparency экс-прокурор Крыма поблагодарила «за энтузиазм в увеличении ее приданного», отметив при этом, что настоящая хозяйка квартиры, Наталья Дубровская, отказалась передать ей ключи, но согласилась показать оригиналы документов на свою собственность.

    Эти бумаги, подчеркнула Поклонская, свидетельствуют о том, что Transparency International распространила «поддельные „документы“, в которых „нарисован“ идентификационный код и некоторые другие данные».

    Кроме того, Поклонская заявила, что теперь знает, как «комментировать „расследования“ таких вот организаций — тьфу на них!». Эту фразу в своих видеообращениях к Алексею Навальному употреблял Алишер Усманов.

    Хочу поставить точку в вопросе приписанной мне квартиры в Донецке. Итак, выражаю господам-грантоедам из «Трансперенси Ин…

    Опубликовано Натальей Поклонской 9 июня 2017 г.

    Ранее в Transparency International заявили, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру площадью 29,9 кв. м в Донецке. В организации отметили, что эта недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую, подчеркнув, что в неофициальной биографии экс-прокурора Крыма говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. При этом уточнялось, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

    В ответ Поклонская назвала заявление Transparency International „наглой ложью“». Экс-прокурор Крыма сообщила, что у нее нет и быть не может быть никакой квартиры в Донецке, а также попросила Генпрокуратуру, ФСБ и СК проверить организацию.

    Напомним, до этого экс-прокурор Крыма предлагала провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ на это замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов заявил, что теперь «придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». Поклонская же отметила, что готова предоставить сотрудникам организации всю информацию о своем имуществе, если те будут готовы показать для проверки свое.

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