Поклонская возмущена «наглой ложью» о квартире в Донецке

Наталья Поклонская ответила на заявление Transparency International о том, что у нее есть незадекларированная квартира в Донецке.
Депутат Госдумы отметила, что никакой квартиры в Донецке у нее нет и быть не может. Заявление же Transparency International Поклонская назвала «наглой ложью».
Наталья Поклонская: «Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией „пилят“ расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили. А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным? Интересно, а как они отреагируют на мою просьбу предоставить мне оригиналы „документов“?»
Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат рассказала, что фамилию Поклонская взяла еще в 2004 году, подчеркнув, что в истории с регистрацией квартиры в Донецке по ее запросу разберется прокуратура.
Ранее в российском отделении Transparency International заявили, что у Поклонской якобы есть квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке, которую она не указала в своей декларации. Недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую. В организации подчеркнули, что в неофициальной биографии экс-прокурора Крыма говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия.
Напомним, ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ на это замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов заявил, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». Поклонская же отметила, что готова предоставить сотрудникам организации информацию о своем имуществе, если те будут готовы показать для проверки свое.
А на днях экс-прокурор Крыма рассказала, почему не указала в декларации сведения о доходах супруга, о котором ранее говорила журналистам. По словам Поклонской, у нее были отношения с мужчиной, которого она видела своим мужем, но позднее так сложилось, что они расстались.
Наталья Поклонская: «Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией „пилят“ расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили. А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным? Интересно, а как они отреагируют на мою просьбу предоставить мне оригиналы „документов“?»
Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат рассказала, что фамилию Поклонская взяла еще в 2004 году, подчеркнув, что в истории с регистрацией квартиры в Донецке по ее запросу разберется прокуратура.
Ранее в российском отделении Transparency International заявили, что у Поклонской якобы есть квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке, которую она не указала в своей декларации. Недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую. В организации подчеркнули, что в неофициальной биографии экс-прокурора Крыма говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия.
Напомним, ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ на это замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов заявил, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». Поклонская же отметила, что готова предоставить сотрудникам организации информацию о своем имуществе, если те будут готовы показать для проверки свое.
А на днях экс-прокурор Крыма рассказала, почему не указала в декларации сведения о доходах супруга, о котором ранее говорила журналистам. По словам Поклонской, у нее были отношения с мужчиной, которого она видела своим мужем, но позднее так сложилось, что они расстались.
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