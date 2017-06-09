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  • 09.06, 13:36

    Оливер Стоун рассказал, кто мог бы сыграть Путина в кино

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    Оливер Стоун рассказал, кто мог бы сыграть Путина в кино

    Оливер Стоун рассказал, кто мог бы сыграть Путина в кино

    Оливер Стоун рассказал, кто мог бы сыграть Путина в кино
  • Фото: renner4real, leonardodicaprio /instagram.com

    • Американский режиссер Оливер Стоун, который снял фильм-интервью о Владимире Путине, рассказал, кто бы мог сыграть российского президента в художественной ленте.

    Оливер Стоун признался, что сам вряд ли бы решился снимать кино о президенте России. «Иногда, увидев что-то реальное, я не знаю, что еще к этому добавить», — пояснил он в интервью изданию New York Post.

    Тем не менее, режиссер заявил, что знает, кто мог бы сыграть Путина. По его мнению, на российского президента немного похож Джереми Реннер. Однако, уточнил Стоун, «президент России — очень умный», а насколько умен Реннер, он не в курсе. На роль Путина в кино также подошел бы Леонардо Ди Каприо, кроме того, он смог бы сыграть и Ленина, добавил Стоун.

    Отметим, что полную версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. В интервью российский президент рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей.

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