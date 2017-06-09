Вступление Индии и Пакистана в ШОС официально оформят на саммите в Астане

В Астане сегодня открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В это объединение, помимо России и Казахстана, входят Китай, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.
Владимир Путин прибыл в Астану еще накануне. Российский президент уже провел двустороннюю встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, а затем вместе с ним и хозяином саммита Нурсултаном Назарбаевым посетил концерт.
На встрече лидеров ШОС планируют официально оформить полноправное вхождение в организацию Индии и Пакистана и рассмотреть заявку на вступление Ирана. Главными темами обсуждения станут борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке. Как ожидается, по итогам заседания подпишут больше 10 совместных документов.
На встрече лидеров ШОС планируют официально оформить полноправное вхождение в организацию Индии и Пакистана и рассмотреть заявку на вступление Ирана. Главными темами обсуждения станут борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке. Как ожидается, по итогам заседания подпишут больше 10 совместных документов.
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