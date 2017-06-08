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  • 08.06, 19:26

    «Один боец!»: Путин пошутил над опоздавшей китайской делегацией

    1 комментарий

    «Один боец!»: Путин пошутил над опоздавшей китайской делегацией

    «Один боец!»: Путин пошутил над опоздавшей китайской делегацией

    С курьезного случая начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Перед встречей у зала переговоров собралось большое количество журналистов. После того как лидеры вошли в зал, представители СМИ окружили китайскую делегацию, и ей пришлось буквально пробиваться через их плотные ряды.

    Из-за этой непредвиденной заминки по одну сторону за столом переговоров оказались Владимир Путин и пришедшая заранее российская делегация, а напротив — одинокий Си Цзиньпин. Российский президент оценил ситуацию и решил поддержать китайского коллегу шуткой.

    «Один боец!» — пошутил он и даже сжал кулаки для наглядности, показывая, что в России не сомневаются в способности главы Китая в одиночку справиться со своей миссией.

    Однако в этот момент китайской делегации все же удалось прорваться в зал переговоров, и встреча пошла по плану, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились сегодня на полях саммита ШОС. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Корейском полуострове.


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