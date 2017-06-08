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  • 08.06, 17:54
    В Астану на саммит ШОС прибыл Владимир Путин. Астана, Казахстан, Путин, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Астану на саммит ШОС прибыл Владимир Путин

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    В Астану на саммит ШОС прибыл Владимир Путин

    В Астану на саммит ШОС прибыл Владимир Путин

      Президент России прибыл в столицу Казахстана на двухдневный саммит глав стран — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

      Основные мероприятия состоятся в пятницу. Сегодня Владимир Путин отправится на концерт, приуроченный к предстоящему заседанию, и проведет двусторонние переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

      Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, в Астане будут обсуждаться темы развития ШОС, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, борьбу с терроризмом, а также заявку Ирана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.

      Ожидается, что в Астане будет официально оформлено полноправное членство в организации Индии и Пакистана, а итогом заседания станет подписание 11 документов.

      С подробностями из Астаны — корреспондент НТВ Иван Трушкин.

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