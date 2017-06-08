В Астану на саммит ШОС прибыл Владимир Путин

Основные мероприятия состоятся в пятницу. Сегодня Владимир Путин отправится на концерт, приуроченный к предстоящему заседанию, и проведет двусторонние переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, в Астане будут обсуждаться темы развития ШОС, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, борьбу с терроризмом, а также заявку Ирана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.Ожидается, что в Астане будет официально оформлено полноправное членство в организации Индии и Пакистана, а итогом заседания станет подписание 11 документов.С подробностями из Астаны —