В Астану на саммит ШОС прибыл Владимир Путин

Президент России прибыл в столицу Казахстана на двухдневный саммит глав стран — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Основные мероприятия состоятся в пятницу. Сегодня Владимир Путин отправится на концерт, приуроченный к предстоящему заседанию, и проведет двусторонние переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, в Астане будут обсуждаться темы развития ШОС, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, борьбу с терроризмом, а также заявку Ирана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.
С подробностями из Астаны — корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, в Астане будут обсуждаться темы развития ШОС, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, борьбу с терроризмом, а также заявку Ирана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.
С подробностями из Астаны — корреспондент НТВ Иван Трушкин.
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