В Новочеркасске с отравлением шаурмой госпитализированы 50 человек

СК РФ по Ростовской области признал потерпевшими в деле об отравлении шаурмой в Новочеркасске 47 человек.
По последним данным, в Новочеркасске госпитализировано уже 50 жителей, которые, как установило следствие, купили и съели шаурму в одном из торговых павильонов города.
Пострадавшие начали поступать в больницы 5 июня. Больные жаловались на повышенную температуру, тошноту, рвоту, жидкий стул. В течение дня за помощью к медикам обратились 10 человек, за 6–7 июня — еще 26 человек. На сегодняшний день следователи допросили и признали потерпевшими по делу об отравлении шаурмой уже 47 человек, в отношении каждого из пострадавших назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Анализы показали, что в материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Следователи устанавливают места приобретения продуктов, из которых была приготовлена шаурма, расследование уголовного дела продолжается, сообщает РИА Новости.
Пострадавшие начали поступать в больницы 5 июня. Больные жаловались на повышенную температуру, тошноту, рвоту, жидкий стул. В течение дня за помощью к медикам обратились 10 человек, за 6–7 июня — еще 26 человек. На сегодняшний день следователи допросили и признали потерпевшими по делу об отравлении шаурмой уже 47 человек, в отношении каждого из пострадавших назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Анализы показали, что в материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Следователи устанавливают места приобретения продуктов, из которых была приготовлена шаурма, расследование уголовного дела продолжается, сообщает РИА Новости.
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