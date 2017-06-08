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  • 08.06, 23:58

    В Новочеркасске с отравлением шаурмой госпитализированы 50 человек

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    В Новочеркасске с отравлением шаурмой госпитализированы 50 человек

    В Новочеркасске с отравлением шаурмой госпитализированы 50 человек

    СК РФ по Ростовской области признал потерпевшими в деле об отравлении шаурмой в Новочеркасске 47 человек.

    По последним данным, в Новочеркасске госпитализировано уже 50 жителей, которые, как установило следствие, купили и съели шаурму в одном из торговых павильонов города.

    Пострадавшие начали поступать в больницы 5 июня. Больные жаловались на повышенную температуру, тошноту, рвоту, жидкий стул. В течение дня за помощью к медикам обратились 10 человек, за 6–7 июня — еще 26 человек. На сегодняшний день следователи допросили и признали потерпевшими по делу об отравлении шаурмой уже 47 человек, в отношении каждого из пострадавших назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

    Анализы показали, что в материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Следователи устанавливают места приобретения продуктов, из которых была приготовлена шаурма, расследование уголовного дела продолжается, сообщает РИА Новости.

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