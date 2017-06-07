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  • 07.06, 13:10

    Число отравившихся шаурмой жителей Новочеркасска выросло до 35

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    Число отравившихся шаурмой жителей Новочеркасска выросло до 35

    Число отравившихся шаурмой жителей Новочеркасска выросло до 35

    Появились новые данные о количестве попавших в больницу жителях Ростовской области, которые отравились шаурмой, купленной в одном из торговых павильонов.

    Уточненную информацию представила руководитель управления здравоохранения города Татьяна Гудкова.

    Татьяна Гудкова, руководитель управления здравоохранения Новочеркасска: «С 5 июня на стационарное лечение поступили 35 человек. Есть основания полагать, что пациенты продолжат поступать в городскую специализированную инфекционную больницу. В числе отравившихся двое детей из одной семьи вместе с мамой».

    По словам Гудковой, состояние заболевших можно оценить как среднее, их жизням ничто не угрожает. В больнице лекарств достаточно, пациентам оказывается вся необходимая медпомощь, лечение займет минимум неделю, передает .
    ТАСС

    Накануне сообщалось о 22 госпитализированных жителях Новочеркасска. По информации СК, все пострадавшие съели шаурму, купленную в одном из городских торговых павильонов. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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