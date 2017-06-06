Более 20 человек отравились шаурмой в Новочеркасске

Следователи начали проверку после массового отравления шаурмой в Новочеркасске Ростовской области.
5 и 6 июня в инфекционную больницу Новочеркасска с пищевым отравлением попали 22 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов.
Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает СУ СК по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает СУ СК по региону.
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