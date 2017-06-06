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  • 06.06, 23:32

    Более 20 человек отравились шаурмой в Новочеркасске

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    Более 20 человек отравились шаурмой в Новочеркасске

    Более 20 человек отравились шаурмой в Новочеркасске

    Следователи начали проверку после массового отравления шаурмой в Новочеркасске Ростовской области.

    5 и 6 июня в инфекционную больницу Новочеркасска с пищевым отравлением попали 22 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов.

    Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает СУ СК по региону.

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